В Украине 4,6 тысячи новых заражений Covid, больше всего – на Харьковщине
Воскресенье, 26 сентября 2021, 08:17
За сутки 25 сентября в Украине обнаружили еще 4647 больных коронавирусом, при этом болезнь унесла жизни 69 украинцев.
Источник: данные Минздрава
Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.
Среди 4647 новых заражений - 448 детей. Также заболели 57 медработников.
В субботу были госпитализированы 2325 больных, летальных случаев - 69.
В то же время выздоровели 983 человека.
За все время пандемии в Украине, по официальным данным, заболело уже 2392397 человек, умерли от ковида 55626 украинцев.
Напомним:
- Украина оказалась на 2 месте в Европе по суточной смертности от коронавируса.
- 24 сентября в Украине зафиксировано 8267 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2035 человек, 133 больных умерли, выздоровел 2821 человек.
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Украинская правда