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В Украине 4,6 тысячи новых заражений Covid, больше всего – на Харьковщине

Воскресенье, 26 сентября 2021, 08:17

За сутки 25 сентября в Украине обнаружили еще 4647 больных коронавирусом, при этом болезнь унесла жизни 69 украинцев.

Источник: данные Минздрава

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.

Среди 4647 новых заражений - 448 детей. Также заболели 57 медработников.

В субботу были госпитализированы 2325 больных, летальных случаев - 69.

В то же время выздоровели 983 человека.

За все время пандемии в Украине, по официальным данным, заболело уже 2392397 человек, умерли от ковида 55626 украинцев.

Напомним:

  • Украина оказалась на 2 месте в Европе по суточной смертности от коронавируса.
  • 24 сентября в Украине зафиксировано 8267 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2035 человек, 133 больных умерли, выздоровел 2821 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияХарьковская область


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