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Коронавирус набирает обороты: в Украине 5 областей – "оранжевые"

Воскресенье, 26 сентября 2021, 11:14
Коронавирус набирает обороты: в Украине 5 областей – оранжевые
Фото Минздрава

По состоянию на 26 сентября пять областей Украины соответствуют оранжевой зоне карантина из-за увеличения количества Covid-госпитализаций.

Источник: индикаторы Минздрава

Детали: По данным Министерства здравоохранения, в оранжевую зону карантина попали Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Тернопольская и Черкасская области.

Именно в перечисленных регионах зафиксировали высокую динамику госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Показатели остальных областей сейчас соответствуют желтому уровню эпидопасности.

Данные Минздрава
Данные Минздрава

Предыстория: 25 сентября в Украине обнаружили 4647 новых больных коронавирусом, 2325 зараженным понадобилась госпитализация, кроме того, вирус унес жизни 69 украинцев.

Украина оказалась на 2 месте в Европе по суточной смертности от коронавируса.

Украинская правда

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Темы: карантинкоронавирус
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