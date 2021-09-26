Коронавирус набирает обороты: в Украине 5 областей – "оранжевые"
По состоянию на 26 сентября пять областей Украины соответствуют оранжевой зоне карантина из-за увеличения количества Covid-госпитализаций.
Источник: индикаторы Минздрава
Детали: По данным Министерства здравоохранения, в оранжевую зону карантина попали Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Тернопольская и Черкасская области.
Именно в перечисленных регионах зафиксировали высокую динамику госпитализаций пациентов с коронавирусом.
Показатели остальных областей сейчас соответствуют желтому уровню эпидопасности.
Предыстория: 25 сентября в Украине обнаружили 4647 новых больных коронавирусом, 2325 зараженным понадобилась госпитализация, кроме того, вирус унес жизни 69 украинцев.
Украина оказалась на 2 месте в Европе по суточной смертности от коронавируса.