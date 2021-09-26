Невакцинований Разумков одужав після другого зараження Covid

Дмитро Разумков, фото з його соцмереж

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков отримав негативний тест на коронавірус, тому повертається до звичайного робочого режиму.

Джерело: Разумков у Фейсбук

Деталі: 10 вересня стало відомо, що голова ВР пішов на самоізоляцію через те, що тест на COVID-19 показав наявність вірусу в організмі.

Це було вже друге його зараження, вперше ковідом Разумков хворів у листопаді 2020 року.

У неділю ж Разумков повідомив, що вже 27 вересня повернеться до роботи, оскільки свіжий тест не виявив COVID-19.

Пряма мова: "Тест на коронавірус - негативний, настрій - позитивний! Із завтрашнього дня (понеділка - УП) повертаюся до звичайного робочого режиму. Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну".

Нагадаємо: