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Невакцинований Разумков одужав після другого зараження Covid

Неділя, 26 вересня 2021, 11:35
Дмитро Разумков, фото з його соцмереж

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков отримав негативний тест на коронавірус, тому повертається до звичайного робочого режиму.

Джерело: Разумков у Фейсбук

Деталі: 10 вересня стало відомо, що голова ВР пішов на самоізоляцію через те, що тест на COVID-19 показав наявність вірусу в організмі.

Це було вже друге його зараження, вперше ковідом Разумков хворів у листопаді 2020 року.

У неділю ж Разумков повідомив, що вже 27 вересня повернеться до роботи, оскільки свіжий тест не виявив COVID-19.

Пряма мова: "Тест на коронавірус - негативний, настрій - позитивний! Із завтрашнього дня (понеділка - УП) повертаюся до звичайного робочого режиму. Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну".

Нагадаємо:

  • Менш як місяць тому Дмитро Разумков розповідав, що не став робити щеплення проти COVID-19 і пояснив, що нібито "має антитіла".

Українська правда
Теми: Разумков Дмитровакцинаціякоронавірус


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