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Невакцинированный Разумков выздоровел после второго заражения Covid

Воскресенье, 26 сентября 2021, 11:35
Невакцинированный Разумков выздоровел после второго заражения Covid
Дмитрий Разумков, фото из его соцсетей

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил отрицательный тест на коронавирус, поэтому возвращается к обычному режиму работы.

Источник: Разумков в Фейсбук

Детали: 10 сентября стало известно, что глава ВР ушел на самоизоляцию из-за того, что тест на COVID-19 показал наличие вируса в организме.

Это было уже второе его заражение, впервые ковидом Разумков болел в ноябре 2020 года.

В воскресенье же Разумков сообщил, что уже 27 сентября вернется к работе, поскольку свежий тест не выявил COVID-19.

Прямая речь: "Тест на коронавирус - отрицательный, настроение - положительное! С завтрашнего дня (понедельника - УП) возвращаюсь к обычному режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную".

Напомним:

  • Менее месяца назад Дмитрий Разумков рассказывал, что не стал делать прививку против COVID-19 и объяснил, что якобы "имеет антитела".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Разумков Дмитрийвакцинациякоронавирус
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