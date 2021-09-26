Невакцинированный Разумков выздоровел после второго заражения Covid

Дмитрий Разумков, фото из его соцсетей

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил отрицательный тест на коронавирус, поэтому возвращается к обычному режиму работы.

Источник: Разумков в Фейсбук

Детали: 10 сентября стало известно, что глава ВР ушел на самоизоляцию из-за того, что тест на COVID-19 показал наличие вируса в организме.

Это было уже второе его заражение, впервые ковидом Разумков болел в ноябре 2020 года.

В воскресенье же Разумков сообщил, что уже 27 сентября вернется к работе, поскольку свежий тест не выявил COVID-19.

Прямая речь: "Тест на коронавирус - отрицательный, настроение - положительное! С завтрашнего дня (понедельника - УП) возвращаюсь к обычному режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную".

Напомним: