Невакцинированный Разумков выздоровел после второго заражения Covid
Воскресенье, 26 сентября 2021, 11:35
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил отрицательный тест на коронавирус, поэтому возвращается к обычному режиму работы.
Источник: Разумков в Фейсбук
Детали: 10 сентября стало известно, что глава ВР ушел на самоизоляцию из-за того, что тест на COVID-19 показал наличие вируса в организме.
Это было уже второе его заражение, впервые ковидом Разумков болел в ноябре 2020 года.
В воскресенье же Разумков сообщил, что уже 27 сентября вернется к работе, поскольку свежий тест не выявил COVID-19.
Прямая речь: "Тест на коронавирус - отрицательный, настроение - положительное! С завтрашнего дня (понедельника - УП) возвращаюсь к обычному режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную".
Напомним:
- Менее месяца назад Дмитрий Разумков рассказывал, что не стал делать прививку против COVID-19 и объяснил, что якобы "имеет антитела".