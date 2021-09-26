Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За суботу в Києві виявили 226 випадків COVID

Неділя, 26 вересня 2021, 16:42
фото Ельдара Сарахмана, УП

У суботу, 25 вересня, в Києві виявили 226 випадків коронавірусу, 5 хворих померли і 18 одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано за добу 23 хворих на коронавірус і 147 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (54), Оболонському (47) та в Дніпровському (31) районах.

Серед нових хворих – 120 жінок віком від 18 до 87 років, 80 чоловіків віком від 18 до 87 років, 15 дівчаток від 5 до 17 років і 11 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

 

Що передувало24 вересня у Києві виявили 446 випадків COVID-19, 5 хворих померло і 153 одужало.

За добу 23 вересня у столиці зареєстрували 465 нових випадків коронавірусу – це була третя доба поспіль, коли у місті фіксували понад 450 нових хворих.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Угорщина підписала нову угоду з "Газпромом" попри критику України

“Слуги народу” озвучили, де й коли проведуть великий “розбір польотів”

Україна переносить зустріч з Угорщиною і звернеться до ЄС через російсько-угорську угоду про газ

Путін вважає прихід НАТО в Україну перетином "червоних ліній" РФ

Вибухи у Калинівці: генпрокурор каже, диверсія підтверджується

відеоЛукашенко заявив, що з Путіним проти України вживатимуть "якісь дії"

Усі новини...
коронавірус
У Німеччині заговорили про загрозу радикалізації руху коронаскептиків
Невакцинований Разумков одужав після другого зараження Covid
Коронавірус набирає обертів: в Україні 5 областей - "помаранчеві"
Останні новини
17:15
На Житомирщині медики примушували онкопацієнтів купувати безкоштовні ліки
17:13
У політв’язня Яцкіна стало гірше з ногами, окупанти ставлять під загрозу його життя
17:13
Уряд призначив тимчасових членів правління "Нафтогазу" – Мінекономіки
17:11
Учені знайшли в тілі диких кажанів віруси, майже ідентичні з SARS-CoV-2
17:10
Бойовики двічі прицільно обстріляли позиції ЗСУ
17:01
У турагенції на Івано-Франківщині продавали фальшиві COVID-сертифікати
16:55
МапаУ центрі Києва на вихідних перекриють частину вулиць: для бігунів
16:42
У Кремлі заявили, що Путін є "прихильником змінюваності влади"
16:38
Угорщина підписала нову угоду з "Газпромом" попри критику України
16:28
У "Приват24" стався збій: були проблеми з авторизацією і входом
Усі новини...