За суботу в Києві виявили 226 випадків COVID

У суботу, 25 вересня, в Києві виявили 226 випадків коронавірусу, 5 хворих померли і 18 одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано за добу 23 хворих на коронавірус і 147 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (54), Оболонському (47) та в Дніпровському (31) районах.

Серед нових хворих – 120 жінок віком від 18 до 87 років, 80 чоловіків віком від 18 до 87 років, 15 дівчаток від 5 до 17 років і 11 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

Що передувало: 24 вересня у Києві виявили 446 випадків COVID-19, 5 хворих померло і 153 одужало.

За добу 23 вересня у столиці зареєстрували 465 нових випадків коронавірусу – це була третя доба поспіль, коли у місті фіксували понад 450 нових хворих.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП