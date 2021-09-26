За субботу в Киеве обнаружили 226 случаев COVID

В субботу, 25 сентября, в Киеве обнаружили 226 случаев коронавируса, 5 больных умерли и 18 выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализировано за сутки 23 больных коронавирусом и 147 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (54), Оболонском (47) и в Днепровском (31) районах.

Среди новых заболевших – 120 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, 80 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 15 девочек от 5 до 17 лет и 11 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

Что предшествовало: 24 сентября в Киеве обнаружили 446 случаев COVID-19, 5 больных умерло и 153 выздоровели.

23 сентября в столице зарегистрировали 465 новых случаев коронавируса – это были третьи сутки подряд, когда в городе фиксировали более 450 новых больных.

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