Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За субботу в Киеве обнаружили 226 случаев COVID

Воскресенье, 26 сентября 2021, 16:42
фото Эльдара Сарахмана, УП

В субботу, 25 сентября, в Киеве обнаружили 226 случаев коронавируса, 5 больных умерли и 18 выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализировано за сутки 23 больных коронавирусом и 147 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (54), Оболонском (47) и в Днепровском (31) районах.

Среди новых заболевших – 120 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, 80 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 15 девочек от 5 до 17 лет и 11 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

 

Что предшествовало24 сентября в Киеве обнаружили 446 случаев COVID-19, 5 больных умерло и 153 выздоровели.

23 сентября в столице зарегистрировали 465 новых случаев коронавируса – это были третьи сутки подряд, когда в городе фиксировали более 450 новых больных.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

Венгрия подписала новое соглашение с "Газпромом" несмотря на критику Украины

"Слуги народа" озвучили, где и когда проведут большой "разбор полетов"

Украина переносит встречу с Венгрией и обратится в ЕС из-за российско-венгерского соглашения о газе

Путин считает приход НАТО в Украину пересечением "красных линий" РФ

Взрывы в Калиновке: генпрокурор говорит, диверсия подтверждается

видеоЛукашенко заявил, что с Путиным против Украины предпримут "какие-то действия"

Все новости...
коронавирус
В Германии заговорили об угрозе радикализации движения коронаскептикив
Невакцинированный Разумков выздоровел после второго заражения Covid
Коронавирус набирает обороты: в Украине 5 областей – "оранжевые"
Последние новости
17:15
В Житомирской области медики заставляли онкопациентов покупать бесплатные лекарства
17:13
У политзаключенного Яцкина стало хуже с ногами, оккупанты ставят под угрозу его жизнь
17:11
Ученые нашли в теле диких летучих мышей вирусы, почти идентичны с SARS-CoV-2
17:10
Боевики дважды прицельно обстреляли позиции ВСУ
17:01
В турагентстве на Ивано-Франковщине продавали фальшивые COVID-сертификаты
16:55
КартаВ центре Киева на выходных перекроют часть улиц: для бегунов
16:42
В Кремле заявили, что Путин является "сторонником сменяемости власти"
16:38
Венгрия подписала новое соглашение с "Газпромом" несмотря на критику Украины
16:28
В "Приват24" произошел сбой: были проблемы с авторизацией и входом
16:19
В парламент Германии впервые прошли "зеленые" трансгендерные женщины
Все новости...