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ООС: один військовий загинув, одного поранено

Неділя, 26 вересня 2021, 17:37
ООС: один військовий загинув, одного поранено
фото uatv

В районі проведення ООС у неділю один український військовослужбовець загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрої, ще один захисник дістав поранення.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям, один захисник дістав вогнепальне  осколкове поранення.

Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості".

Деталі: Загалом від початку доби російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню.

В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Марїнки найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

В районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював українські позиції з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Зазначається, що українські військовослужбовці відкрили адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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