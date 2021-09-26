ООС: один военный погиб, один ранен

В районе проведения ООС в воскресенье один украинский военнослужащий погиб в результате подрыва на взрывном устройстве, еще один защитник получил ранение.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение.

После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести".

Детали: Всего с начала суток российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Отмечается, что украинские военнослужащие открыли адекватный ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.