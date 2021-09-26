ООС: один военный погиб, один ранен
В районе проведения ООС в воскресенье один украинский военнослужащий погиб в результате подрыва на взрывном устройстве, еще один защитник получил ранение.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС
Дословно: "В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение.
После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести".
Детали: Всего с начала суток российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня.
В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
Отмечается, что украинские военнослужащие открыли адекватный ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.