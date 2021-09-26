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Прикордонники за місяць виявили пів тисячі недійсних COVID-сертифікатів

Неділя, 26 вересня 2021, 17:49
Прикордонники за місяць виявили пів тисячі недійсних COVID-сертифікатів
SAFEBORDER. ФОТО ДПСУ

Упродовж місяця, з 21 серпня до 21 вересня, прикордонники провели близько 300 тисяч перевірок COVID-сертифікатів за допомогою програмного забезпечення SafeBorder і виявили 575 недійсних.

Джерело: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "За місяць прикордонники провели близько трьохсот тисяч перевірок COVID-сертифікатів у українців, які поверталися з-за кордону, а також в іноземців. Понад півтисячі з них виявилися недійсними".

Деталі: Він уточнив, що програмне забезпечення позначило як недійсні 575 сертифікатів із 290 тисяч (менш як 0,2%).

За словами речника, частина документів "мала явні ознаки підробки". У цих випадках прикордонники передають інформацію правоохоронним органам.

Решта власників сертифікатів, з якими виникли проблеми під час верифікації документа, після повернення в Україну були відправлені на карантин, зазначив Демченко.

Прикордонники перевіряють QR-код на сертифікатах за допомогою електронного пристрою з програмним забезпеченням SafeBorder від Мінцифри.

До мережі цифрових сертифікатів підключені понад 40 країн.

Що передувало: 24 вересня поліцейські оголосили підозру у використанні підробленого COVID-сертифікату жителю Буковини, йому загрожує покарання у вигляді штрафу або арешту до 6 місяців.

У серпні прикордонники отримали від МВС електронні пристрої з програмним забезпеченням Мінцифри SafeBorder. Воно передбачає можливість автоматизованої перевірки чинності документа та його приналежності відповідній особі.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусПрикордонна служба
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