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Пограничники за месяц обнаружили полтысячи недействительных COVID-сертификатов

Воскресенье, 26 сентября 2021, 17:49
Пограничники за месяц обнаружили полтысячи недействительных COVID-сертификатов
SAFEBORDER. ФОТО ГПСУ

В течение месяца, с 21 августа по 21 сентября, пограничники провели около 300 тысяч проверок COVID сертификатов с помощью программного обеспечения SafeBorder и обнаружили 575 недействительных.

Источник: пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии Укринформу

Прямая речь: "За месяц пограничники провели около трехсот тысяч проверок COVID-сертификатов у украинцев, которые возвращались из-за границы, а также у иностранцев. Более полутысячи из них оказались недействительными".

Детали: Он уточнил, что программное обеспечение обозначило как недействительные 575 сертификатов из 290 тысяч (менее 0,2%).

По словам спикера, часть документов "имела явные признаки подделки". В этих случаях пограничники передают информацию правоохранительным органам.

Остальные владельцы сертификатов, с которыми возникли проблемы при верификации документа, по возвращении в Украину были отправлены на карантин, отметил Демченко.

Пограничники проверяют QR-код на сертификатах с помощью электронного устройства с программным обеспечением SafeBorder от Минцифры.

К сети цифровых сертификатов подключены более 40 стран.

Что предшествовало: 24 сентября полицейские объявили подозрение в использовании поддельного COVID-сертификата жителю Буковины, ему грозит наказание в виде штрафа или ареста до 6 месяцев.

В августе пограничники получили от МВД электронные устройства с программным обеспечением Минцифры SafeBorder. Оно предусматривает возможность автоматизированной проверки силу документа и его принадлежности соответствующему лицу.

Темы: коронавирусПограничная служба
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