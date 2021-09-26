Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У крові українця Никифоренка, що помер у Польщі, не знайшли наркотиків – ЗМІ

Неділя, 26 вересня 2021, 21:49
фото Gazeta Wyborcza

Токсикологічна експертиза не виявила слідів наркотичних речовин у крові загиблого після затримання поліцією у Вроцлаві українця Дмитра Никифоренка.

Джерело: Zaxid.net із посиланням на польське видання Gazeta Wyborcza

Деталі: Попри попередні заяви поліцейських та працівників витверезника у Вроцлаві про неадекватність поведінки 25-річного хлопця, результати експертизи виключили наявність у крові українця слідів наркотиків.

Газета з посиланням на свої джерела пише, що результати експертизи не підтвердили вживання українцем наркотичних речовин.

Повідомляється, що офіційна інформація про це має з’явитися наступного тижня після опрацювання остаточного рапорту про причини смерті українця.

Видання також інформує, що з невідомих наразі причин наприкінці минулого тижня справу загибелі українця рішенням Національної прокуратури Польщі перенесено з Окружної прокуратури міста Свідниця до регіональної прокуратури у Щеціні, що на північному заході Польщі.

Захист сім’ї Никифоренка висловив здивування цим рішенням, зазначаючи, що не мав застережень до дій Окружної прокуратури у Свідниці у справі Никифоренка.

Передісторія:

  • У польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття у міському витверезнику помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко. Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники.
  • За даними польських ЗМІ, українця били і душили, хоча він не поводився агресивно.
  • Пізніше в українському МЗС повідомили, що Генеральне консульство України у Кракові співпрацює із польським правоохоронцями щодо розслідування обставин смерті українця Дмитра Никифоренка. Там додали, що одна із версій слідства – перевищення повноважень працівниками поліції.
  • Двох поліцейських, які фігурують у справі Никифоренка, звільнили зі служби.

Теми: Польща


powered by lun.ua
Головне сьогодні

“Паливна” криза в Британії: військових перевели в режим очікування

Саакашвілі взяв квиток до Грузії попри загрозу арешту

фотоСБУ викрила конструкторське бюро у Дніпрі, яке працювало на Росію

Новини 27 вересня: втручання РФ та Білорусі у справи України, кінець пандемії

США заборонить в'їзд усім щепленим "Спутником V" – ЗМІ

Разумков досі не отримав запрошення у Трускавець, планує поїхати на Львівщину

Усі новини...
Польща
Польща за добу зафіксувала 260 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі
Внаслідок ДТП у Польщі загинув українець
Пакт Путіна-Меркель: у Польщі суперечку по шахті в Туруві назвали операцією Німеччини і РФ
Останні новини
04:17
Reuters: Невідомий літак вразив базу підтримуваних Іраном ополченців в Сирії
03:19
“Паливна” криза в Британії: військових перевели в режим очікування
02:12
КНДР випустила снаряд в Японське море
01:13
Єрмак: Правоохоронці у справі замаху на Шефіра співпрацюють з Британією та США
00:39
Землетрус на Криті: Кількість поранених зросла до 20
23:42
Саакашвілі взяв квиток до Грузії попри загрозу арешту
23:14
МЗС: Зеленський тет-а-тет розмову з Путіним вів би з наступальних позицій
22:50
У Німеччині вперше за 70 років до Бундестагу пройшла партія данської меншини
22:26
Зеленський розширив Національну інвестраду
22:01
Новини економіки: нові обличчя в "Нафтогазі", ціни на газ у жовтні
Усі новини...