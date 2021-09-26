У крові українця Никифоренка, що помер у Польщі, не знайшли наркотиків – ЗМІ

Токсикологічна експертиза не виявила слідів наркотичних речовин у крові загиблого після затримання поліцією у Вроцлаві українця Дмитра Никифоренка.

Джерело: Zaxid.net із посиланням на польське видання Gazeta Wyborcza

Деталі: Попри попередні заяви поліцейських та працівників витверезника у Вроцлаві про неадекватність поведінки 25-річного хлопця, результати експертизи виключили наявність у крові українця слідів наркотиків.

Газета з посиланням на свої джерела пише, що результати експертизи не підтвердили вживання українцем наркотичних речовин.

Повідомляється, що офіційна інформація про це має з’явитися наступного тижня після опрацювання остаточного рапорту про причини смерті українця.

Видання також інформує, що з невідомих наразі причин наприкінці минулого тижня справу загибелі українця рішенням Національної прокуратури Польщі перенесено з Окружної прокуратури міста Свідниця до регіональної прокуратури у Щеціні, що на північному заході Польщі.

Захист сім’ї Никифоренка висловив здивування цим рішенням, зазначаючи, що не мав застережень до дій Окружної прокуратури у Свідниці у справі Никифоренка.

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