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У крові українця Никифоренка, що помер у Польщі, не знайшли наркотиків – ЗМІ

Неділя, 26 вересня 2021, 21:49
У крові українця Никифоренка, що помер у Польщі, не знайшли наркотиків – ЗМІ
фото Gazeta Wyborcza

Токсикологічна експертиза не виявила слідів наркотичних речовин у крові загиблого після затримання поліцією у Вроцлаві українця Дмитра Никифоренка.

Джерело: Zaxid.net із посиланням на польське видання Gazeta Wyborcza

Деталі: Попри попередні заяви поліцейських та працівників витверезника у Вроцлаві про неадекватність поведінки 25-річного хлопця, результати експертизи виключили наявність у крові українця слідів наркотиків.

Газета з посиланням на свої джерела пише, що результати експертизи не підтвердили вживання українцем наркотичних речовин.

Повідомляється, що офіційна інформація про це має з’явитися наступного тижня після опрацювання остаточного рапорту про причини смерті українця.

Видання також інформує, що з невідомих наразі причин наприкінці минулого тижня справу загибелі українця рішенням Національної прокуратури Польщі перенесено з Окружної прокуратури міста Свідниця до регіональної прокуратури у Щеціні, що на північному заході Польщі.

Захист сім’ї Никифоренка висловив здивування цим рішенням, зазначаючи, що не мав застережень до дій Окружної прокуратури у Свідниці у справі Никифоренка.

Передісторія:

  • У польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття у міському витверезнику помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко. Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники.
  • За даними польських ЗМІ, українця били і душили, хоча він не поводився агресивно.
  • Пізніше в українському МЗС повідомили, що Генеральне консульство України у Кракові співпрацює із польським правоохоронцями щодо розслідування обставин смерті українця Дмитра Никифоренка. Там додали, що одна із версій слідства – перевищення повноважень працівниками поліції.
  • Двох поліцейських, які фігурують у справі Никифоренка, звільнили зі служби.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польща
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