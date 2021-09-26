В крови украинца Никифоренко, умершего в Польше, не нашли наркотиков – СМИ

Токсикологическая экспертиза не обнаружила следов наркотических веществ в крови погибшего после задержания полицией во Вроцлаве украинца Дмитрия Никифоренко.

Источник: Zaxid.net со ссылкой на польское издание Gazeta Wyborcza

Детали: Несмотря на предыдущие заявления полицейских и работников вытрезвителя во Вроцлаве о неадекватности поведения 25-летнего парня, результаты экспертизы исключили наличие в крови украинца следов наркотиков.

Газета со ссылкой на свои источники пишет, что результаты экспертизы не подтвердили употребление украинцем наркотических веществ.

Сообщается, что официальная информация об этом должна появиться на следующей неделе после обработки окончательного рапорта о причинах смерти Никифоренко.

Издание также сообщает, что по неизвестным пока причинам в конце прошлой недели дело гибели украинца решением Национальной прокуратуры Польши перенесено с Окружной прокуратуры города Свидница в региональную прокуратуру в Щецине, на северо-западе Польши.

Защита семьи Никифоренко выразила удивление этим решением, отмечая, что не имела претензий к действиям Окружной прокуратуры в Свиднице по делу Никифоренко.

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