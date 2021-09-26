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Шамана, що йшов "виганяти Путіна", забрали на примусове лікування

Неділя, 26 вересня 2021, 22:47
Шамана, що йшов виганяти Путіна, забрали на примусове лікування
фото Радіо Свобода

Якутського шамана Олександра Габишева, який у 2019 році вирушив до Москви для проведення "обряду вигнання Путіна", відвезли на примусове лікування до медзакладу.

Джерело: захисник Габишева Олексій Прянишников у коментарі проєкту Радіо Свобода Сибирь.Реалии

Деталі: Про те, що Габишев, який перебував у СІЗО, відправлений до клініки, адвокатам повідомили співробітники ізолятора. Куди саме відправлений шаман – невідомо.

Прянишников зазначив, що шамана відвезли до лікарні, оскільки набув чинності вирок про його примусове лікування в психіатричному стаціонарі спеціального типу з інтенсивним спостереженням.

Раніше під час засідання суду були відхилені доводи захисту про те, що вина Габишева у кримінальних справах про екстремізм і про застосування насильства до співробітників правоохоронних органів при затриманні в січні не доведена, а висновки експертів Якутського психдиспансера про його неосудність не обґрунтовані.

В останньому слові Габишев назвав свою кримінальну справу політичною. На його думку, справу завели через його висловлювання про політичну ситуацію в Росії.

Захист Габишева планує подати скарги до касаційного суду і в разі відмови звернутися до Європейського суду з прав людини.

За даними Прянишникова, до слідчого ізолятора, де Габишев перебував до набуття чинності вироку, в кінці серпня з психдиспансеру привезли препарати і почали робити ін'єкції.

Передісторія:

  • Навесні 2019 року Олександра Габишев разом з однодумцями вирушив у похід до Москви для проведення "обряду вигнання Путіна". Його затримали через кілька тижнів на кордоні Бурятії і Іркутської області. Габишева відправили в психоневрологічний диспансер, а пізніше порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму.
  • Справу про застосування насильства проти представника влади порушили в грудні 2019 року. За інформацією адвоката, приводом стало те, що під час затримання Габишев пошкодив одяг одному із співробітників силових структур.
  • В кінці січня 2021 для примусової госпіталізації Габишева до психдиспансеру задіяли 50 поліцейських і дев'ять машин. Затримувати Габишева прибули кілька високопоставлених поліцейських, в тому числі – заступник міністра МВС. У підсумку Габишева незаконно затримали з заподіянням шкоди здоров'ю (рана тім'яної ділянки голови), відзначають адвокати.
  • За кілька днів до цього Габишев оголосив про новий похід на Москву, який він планував на березень 2021 року.
  • 26 липня Якутський міський суд відправив Габишева на примусове лікування у кримінальних справах про застосування насильства до співробітників правоохоронних органів і екстремізм.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосія
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