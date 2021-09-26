Шамана, що йшов "виганяти Путіна", забрали на примусове лікування

Якутського шамана Олександра Габишева, який у 2019 році вирушив до Москви для проведення "обряду вигнання Путіна", відвезли на примусове лікування до медзакладу.

Джерело: захисник Габишева Олексій Прянишников у коментарі проєкту Радіо Свобода Сибирь.Реалии

Деталі: Про те, що Габишев, який перебував у СІЗО, відправлений до клініки, адвокатам повідомили співробітники ізолятора. Куди саме відправлений шаман – невідомо.

Прянишников зазначив, що шамана відвезли до лікарні, оскільки набув чинності вирок про його примусове лікування в психіатричному стаціонарі спеціального типу з інтенсивним спостереженням.

Раніше під час засідання суду були відхилені доводи захисту про те, що вина Габишева у кримінальних справах про екстремізм і про застосування насильства до співробітників правоохоронних органів при затриманні в січні не доведена, а висновки експертів Якутського психдиспансера про його неосудність не обґрунтовані.

В останньому слові Габишев назвав свою кримінальну справу політичною. На його думку, справу завели через його висловлювання про політичну ситуацію в Росії.

Захист Габишева планує подати скарги до касаційного суду і в разі відмови звернутися до Європейського суду з прав людини.

За даними Прянишникова, до слідчого ізолятора, де Габишев перебував до набуття чинності вироку, в кінці серпня з психдиспансеру привезли препарати і почали робити ін'єкції.

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