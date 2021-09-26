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Шамана, который шел "изгонять Путина", увезли на принудительное лечение

Воскресенье, 26 сентября 2021, 22:47
Шамана, который шел изгонять Путина, увезли на принудительное лечение
фото Радио Свобода

Якутского шамана Александра Габышева, который в 2019 году отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина", увезли на принудительное лечение в медучреждение.

Источник: защитник Габышева Алексей Прянишников в комментарии проекту Радио Свобода Сибирь.Реалии

Детали: О том, что Габышев, находившийся в СИЗО, отправлен в клинику, адвокатам сообщили сотрудники изолятора. Куда именно отправлен шаман – неизвестно.

Прянишников отметил, что шамана увезли в больницу, поскольку в силу вступил приговор о его принудительном лечении в психиатрическом стационаре специального типа с интенсивным наблюдением.

Ранее во время заседания суда были отклонены доводы защиты о том, что вина Габышева по уголовным делам об экстремизме и о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов при задержании в январе не доказана, а выводы экспертов Якутского психдиспансера о его невменяемости не обоснованы.

В последнем слове Габышев назвал свое уголовное дело политическим. По его мнению, дело завели из-за его высказываний о политической ситуации в России.

Защита Габышева планирует подать жалобы в кассационный суд и в случае отказа обратиться в Европейский суд по правам человека.

По сведениям Прянишникова, в следственный изолятор, где Габышев находился до вступления приговора в силу, в конце августа из психдиспансера привезли препараты и начали делать инъекции.

Предыстория:

  • Весной 2019 года Александр Габышев вместе с единомышленниками отправился в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали через несколько недель на границе Бурятии и Иркутской области. Габышева отправили в психоневрологический диспансер, а позже возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму.
  • Дело о применении насилия против представителя власти возбудили в декабре 2019 года. По информации адвоката, поводом стало то, что при задержании Габышев повредил одежду одному из сотрудников силовых структур.
  • В конце января 2021 для принудительной госпитализации Габышева в психдиспансер задействовали 50 полицейских и девять машин. Задерживать Габышева прибыли несколько высокопоставленных полицейских, в том числе - заместитель министра МВД. В итоге Александра Габышева незаконно задержали с причинением вреда здоровью (рана теменной области головы), отмечают адвокаты.
  • За несколько дней до этого Габышев объявил о новом походе на Москву, который он планировал на март 2021 года.
  • 26 июля Якутский городской суд отправил Габышева на принудительное лечение по уголовным делам о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме.

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Темы: ПутинРосcия
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