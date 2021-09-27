Усик повернувся в Україну
Понеділок, 27 вересня 2021, 02:25
Український боксер Олександр Усик повернувся до Києва з Лондона, де переміг у бою з британцем Ентоні Джошуа.
Джерело: кореспондент УП з аеропорту "Бориспіль"
Деталі: Новий чемпіон світу в супертяжах, за версією WBA, WBO, IBF і IBO прилетів з Лондона до Києва о 00:35 вночі 27 вересня.
У терміналі на Олександра Усика чекали фанати боксу, десятки журналістів та близькі боксера. Також Усика в аеропорту зустрічала ексчемпіонка світу з професійного боксу Аліна Шатернікова.
Усик вийшов до журналістів із запізненням, о 02:15.
Як повідомляється, на обличчі Усика були синці та садна після бою з Джошуа.
Передісторія:
- Суперважковаговик Усик переміг Джошуа з Великої Британії та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.
- Усик проводив свій третій бій у суперважкій вазі і вперше боксував за титул чемпіона світу, Джошуа – захищав свої титули.
- Наступний чемпіонський бій Усик має знову провести з Джошуа.
Ельдар Сарахман для УП