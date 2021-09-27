Усик повернувся в Україну

Український боксер Олександр Усик повернувся до Києва з Лондона, де переміг у бою з британцем Ентоні Джошуа.

Джерело: кореспондент УП з аеропорту "Бориспіль"

Деталі: Новий чемпіон світу в супертяжах, за версією WBA, WBO, IBF і IBO прилетів з Лондона до Києва о 00:35 вночі 27 вересня.

У терміналі на Олександра Усика чекали фанати боксу, десятки журналістів та близькі боксера. Також Усика в аеропорту зустрічала ексчемпіонка світу з професійного боксу Аліна Шатернікова.

Усик вийшов до журналістів із запізненням, о 02:15.

Як повідомляється, на обличчі Усика були синці та садна після бою з Джошуа.

ФОТО: Ельдар Сарахман

ФОТО: Ельдар Сарахман

ФОТО: Ельдар Сарахман

ФОТО: Ельдар Сарахман

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