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Усик повернувся в Україну

Понеділок, 27 вересня 2021, 02:25
Усик повернувся в Україну
ФОТО: Ельдар Сарахман

Український боксер Олександр Усик повернувся до Києва  з Лондона, де переміг у бою з британцем Ентоні Джошуа.

Джерело: кореспондент УП з аеропорту "Бориспіль"

Деталі: Новий чемпіон світу в супертяжах, за версією WBA, WBO, IBF і IBO прилетів з Лондона до Києва о 00:35 вночі 27 вересня.

 У терміналі на Олександра Усика чекали фанати боксу, десятки журналістів та близькі боксера. Також Усика в аеропорту зустрічала ексчемпіонка світу з професійного боксу Аліна Шатернікова.

Усик вийшов до журналістів із запізненням, о 02:15.

Як повідомляється, на обличчі Усика були  синці та садна  після бою з Джошуа.

 
ФОТО: Ельдар Сарахман
 
ФОТО: Ельдар Сарахман
 
ФОТО: Ельдар Сарахман
 
ФОТО: Ельдар Сарахман

Передісторія:

  • Суперважковаговик Усик переміг Джошуа з Великої Британії та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.
  • Усик проводив свій третій бій у суперважкій вазі і вперше боксував за титул чемпіона світу, Джошуа – захищав свої титули.
  • Наступний чемпіонський бій Усик має знову провести з Джошуа.

Ельдар Сарахман для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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