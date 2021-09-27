Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Усик повернувся в Україну

Понеділок, 27 вересня 2021, 02:25
ФОТО: Ельдар Сарахман

Український боксер Олександр Усик повернувся до Києва  з Лондона, де переміг у бою з британцем Ентоні Джошуа.

Джерело: кореспондент УП з аеропорту "Бориспіль"

Деталі: Новий чемпіон світу в супертяжах, за версією WBA, WBO, IBF і IBO прилетів з Лондона до Києва о 00:35 вночі 27 вересня.

 У терміналі на Олександра Усика чекали фанати боксу, десятки журналістів та близькі боксера. Також Усика в аеропорту зустрічала ексчемпіонка світу з професійного боксу Аліна Шатернікова.

Усик вийшов до журналістів із запізненням, о 02:15.

Як повідомляється, на обличчі Усика були  синці та садна  після бою з Джошуа.

 
ФОТО: Ельдар Сарахман
 
ФОТО: Ельдар Сарахман
 
ФОТО: Ельдар Сарахман
 
ФОТО: Ельдар Сарахман

Передісторія:

  • Суперважковаговик Усик переміг Джошуа з Великої Британії та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.
  • Усик проводив свій третій бій у суперважкій вазі і вперше боксував за титул чемпіона світу, Джошуа – захищав свої титули.
  • Наступний чемпіонський бій Усик має знову провести з Джошуа.

Ельдар Сарахман для УП
Теми: спорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

“Паливна” криза в Британії: військових перевели в режим очікування

Саакашвілі взяв квиток до Грузії попри загрозу арешту

фотоСБУ викрила конструкторське бюро у Дніпрі, яке працювало на Росію

Новини 27 вересня: втручання РФ та Білорусі у справи України, кінець пандемії

США заборонить в'їзд усім щепленим "Спутником V" – ЗМІ

Разумков досі не отримав запрошення у Трускавець, планує поїхати на Львівщину

Усі новини...
спорт
Трансляція бою Усик-Джошуа: сервіс MEGOGO пояснив, чому він "ліг"
Переможений Джошуа прокоментував бій з Усиком
Усик після перемоги над Джошуа розплакався а потім звернувся до вболівальників
Останні новини
04:17
Reuters: Невідомий літак вразив базу підтримуваних Іраном ополченців в Сирії
03:19
“Паливна” криза в Британії: військових перевели в режим очікування
02:12
КНДР випустила снаряд в Японське море
01:13
Єрмак: Правоохоронці у справі замаху на Шефіра співпрацюють з Британією та США
00:39
Землетрус на Криті: Кількість поранених зросла до 20
23:42
Саакашвілі взяв квиток до Грузії попри загрозу арешту
23:14
МЗС: Зеленський тет-а-тет розмову з Путіним вів би з наступальних позицій
22:50
У Німеччині вперше за 70 років до Бундестагу пройшла партія данської меншини
22:26
Зеленський розширив Національну інвестраду
22:01
Новини економіки: нові обличчя в "Нафтогазі", ціни на газ у жовтні
Усі новини...