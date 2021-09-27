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Усик вернулся в Украину

Понедельник, 27 сентября 2021, 02:25
ФОТО: Эльдар Сарахман

Украинский боксер Александр Усик вернулся в Киев из Лондона, где победил в бою с британцем Энтони Джошуа.

Источник: корреспондент УП из аэропорта "Борисполь"

Детали: Новый чемпион мира в супертяжах, по версии WBA, WBO, IBF и IBO прилетел из Лондона в Киев в 00:35 ночью 27 сентября.

В терминале Александра Усика ждали фанаты бокса, десятки журналистов и близкие боксера. Также Усика в аэропорту встречала экс-чемпионка мира по профессиональному боксу Алина Шатерникова.

Усик вышел к журналистам с опозданием, в 02:15.

Как сообщается, на лице Усика были синяки и ссадины после боя с Джошуа.

 
ФОТО: Эльдар Сарахман
 
ФОТО: Эльдар Сарахман
 
ФОТО: Эльдар Сарахман
 
ФОТО: Эльдар Сарахман

Предыстория:

  • Супертяжеловес Усик победил Джошуа из Великобритании и отобрал у него пояс чемпиона по версии WBA, WBO, IBF и IBO.
  • Усик проводил свой третий бой в супертяжелом весе и впервые боксировал за титул чемпиона мира, Джошуа - защищал свои титулы.
  • Следующий чемпионский бой Усик должен снова провести с Джошуа.

Эльдар Сарахман для УП
Темы: спорт


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