Усик вернулся в Украину
Понедельник, 27 сентября 2021, 02:25
Украинский боксер Александр Усик вернулся в Киев из Лондона, где победил в бою с британцем Энтони Джошуа.
Источник: корреспондент УП из аэропорта "Борисполь"
Детали: Новый чемпион мира в супертяжах, по версии WBA, WBO, IBF и IBO прилетел из Лондона в Киев в 00:35 ночью 27 сентября.
В терминале Александра Усика ждали фанаты бокса, десятки журналистов и близкие боксера. Также Усика в аэропорту встречала экс-чемпионка мира по профессиональному боксу Алина Шатерникова.
Усик вышел к журналистам с опозданием, в 02:15.
Как сообщается, на лице Усика были синяки и ссадины после боя с Джошуа.
Предыстория:
- Супертяжеловес Усик победил Джошуа из Великобритании и отобрал у него пояс чемпиона по версии WBA, WBO, IBF и IBO.
- Усик проводил свой третий бой в супертяжелом весе и впервые боксировал за титул чемпиона мира, Джошуа - защищал свои титулы.
- Следующий чемпионский бой Усик должен снова провести с Джошуа.
Эльдар Сарахман для УП