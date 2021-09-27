Усик вернулся в Украину

Украинский боксер Александр Усик вернулся в Киев из Лондона, где победил в бою с британцем Энтони Джошуа.

Источник: корреспондент УП из аэропорта "Борисполь"

Детали: Новый чемпион мира в супертяжах, по версии WBA, WBO, IBF и IBO прилетел из Лондона в Киев в 00:35 ночью 27 сентября.

В терминале Александра Усика ждали фанаты бокса, десятки журналистов и близкие боксера. Также Усика в аэропорту встречала экс-чемпионка мира по профессиональному боксу Алина Шатерникова.

Усик вышел к журналистам с опозданием, в 02:15.

Как сообщается, на лице Усика были синяки и ссадины после боя с Джошуа.

ФОТО: Эльдар Сарахман

ФОТО: Эльдар Сарахман

ФОТО: Эльдар Сарахман

ФОТО: Эльдар Сарахман

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