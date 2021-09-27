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Путин считает приход НАТО в Украину пересечением "красных линий" РФ

Понедельник, 27 сентября 2021, 13:47
Путин считает приход НАТО в Украину пересечением красных линий РФ
Владимир Путин, фото ТАСС

Президент России Владимир Путин считает, что расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означало бы для Москвы пересечение ее "красных линий". 

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ТАСС

Детали: Песков подтвердил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко неоднократно обсуждали тему потенциального расширения НАТО на территорию Украины

На вопрос, какие могут быть ответные меры России и Белоруссии на расширение НАТО, Песков отметил, что это будут "действия по обеспечению безопасности двух государств".

Путин говорил на переговорах с Лукашенко, что расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означает для Москвы выход за рамки допустимого.

Прямая речь Пескова: "Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным… Президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых красных линий, о которых он неоднократно говорил ранее".

Этому предшествовало: Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным предпринимать в отношении Украины "какие-то действия" в ответ на якобы разворачивание там американских военных баз США.

Ранее Владимир Путин заявлял, что если иностранные государства будут "жечь мосты" с Россией, то ответ его страны "будет ассиметричным, быстрым и жестким". "Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России "красную черту". А где она будет проходить – это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", – говорил он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcияБеларусьЛукашенкоНАТО
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