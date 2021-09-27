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Рудык из "Голоса" поддержала кандидата от партии Порошенко в мэры Харькова

Понедельник, 27 сентября 2021, 18:07
Рудык из Голоса поддержала кандидата от партии Порошенко в мэры Харькова
Фото из Facebook Европейская Солидарность - Харьковщина

Лидер партии "Голос" Кира Рудык поддержала главу фракции "Европейская солидарность" в Харьковском облсовете Александра Скорыка в качестве кандидата на пост мэра Харькова на внеочередных выборах, которые состоятся 31 октября.

Источник: движение "Честно" и "Європейська Солідарність – Харківщина"

Детали: Кира Рудык 23 сентября была на конференции по выдвижению кандидата в мэры Харькова от "Европейской солидарности" и выступила с речью.

Информация о поддержке кандидата от "ЕС" есть на странице "Европейская Солидарность – Харьковщина", но на страницах "Голоса" или самой Рудык об этом не сообщают.

На конференции Рудык заявила о важности взаимопомощи патриотических сил ради общей цели – европейского будущего Украины.

Кира Рудык и Александр Скорык
Кира Рудык и Александр Скорык
ФОТО: "ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ - ХАРЬКОВЩИНА"

"Мы имеем общую цель, мы хотим, чтобы Украина двигалась в направлении Европы и НАТО, чтобы Украина никогда не теряла свой патриотический путь. У "Голоса" и "Европейской Солидарности" есть множество разногласий с точки зрения экономики, различных культурных подходов, но когда есть наступление на украинский язык, мы выходим к трибуне для того, чтобы блокировать ее вместе", – сказала Рудык.

"Когда есть наступление на то, чтобы Украина двигалась в сторону НАТО, мы выходим к трибуне Верховной Рады вместе. В эти моменты все наши разногласия, которые являются принципиальными, они не имеют никакого значения, ведь мы видим вектор развития Украины совместно", – добавила она.

 
Кира Рудык
фото Европейская Солидарность - Харьковщина

Кандидатуру Александра Скорыка от "ЕС" также поддержал и глава партии "Акцент" Игорь Балута. Движение "Честно" писало о "семейном подряде" в Харьковской ТИК и о том, как глава избирательной комиссии от "Голоса" связана с "Акцентом".

Напомним: 11 сентября в Харькове официально начали избирательный процесс по подготовке внеочередных выборов мэра Харькова. 

Александра Скорыка в прошлом году на местных выборах избрали как члена "ЕС" депутатом Харьковского областного совета. Позже он возглавил фракцию и является членом Комиссии по вопросам бюджета. До избрания работал генеральным директором ООО "Мясокомбинат "Мясной".

В "Голосе" произошел раскол: часть депутатов проигнорировали съезд партии в июле и вышли из политсилы, которую создавал, но затем покинул Святослав Вакарчук.

Читайте также: Партия на два "Голоса". Развалится ли политсила Вакарчука

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Темы: ХарьковвиборыГолосЕвропейская солидарность
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