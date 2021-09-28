Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти двічі стріляли в напрямку Кримського, поранено бійця

Вівторок, 28 вересня 2021, 07:35

28 вересня окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.  Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення -  він перебуває в лікарні, стан його здоров’я - задовільний.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Як повідомляється, в напрямку Кримського збройні формування РФ двічі стріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, 27 вересня окупанти 8 разів порушили режим "тиші". Зокрема, в напрямку Попасної противник здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Катеринівки ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Новолуганського окупанти 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік Золотого-4 російські найманці стріляли з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї, в районі Причепилівки - з гранатометів різних систем.

Українські військові стріляли у відповідь.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer

На Олімпіаду 2022 року в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю

У МВС створять Офіс з питань бізнесу, його координуватиме Геращенко

Новини 29 вересня: загроза безвізу з ЄС, блокування російських каналів

Мер Запоріжжя йде з посади. Минулого місяця у нього проводили обшуки

ОПЗЖ підтримує Добкіна на виборах мера Харкова

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Окупанти шість разів відкривали вогонь на Донбасі, українські військові стріляли у відповідь
ООС: один військовий загинув, одного поранено
Доба на Донбасі: 4 порушення "тиші", прицільний обстріл
Останні новини
02:50
Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 400 порушень "тиші"
01:54
У МОЗ вказали перелік професій, які підлягатимуть обов'язковій вакцинації
00:59
Мера Запоріжжя звільнили з посади
00:31
"Пріоритет – робити вакцинацію групі 18+" – Ляшко
00:06
фотоРосійський найманець з автоматом здався у полон ЗСУ
23:52
"Баварія" забила п'ять м'ячів "Динамо" у Лізі Чемпіонів
23:28
МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer
22:54
Президент Фінляндії поскаржився на відсутність діалогу між ЄС і РФ
22:32
На Олімпіаду 2022 року в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю
22:03
Новини економіки: заборона імпорту електрики з РФ, вироки у справі 88 мільйонів ДПЗКУ
Усі новини...