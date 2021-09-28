Окупанти двічі стріляли в напрямку Кримського, поранено бійця

28 вересня окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення - він перебуває в лікарні, стан його здоров’я - задовільний.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Як повідомляється, в напрямку Кримського збройні формування РФ двічі стріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, 27 вересня окупанти 8 разів порушили режим "тиші". Зокрема, в напрямку Попасної противник здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Катеринівки ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Новолуганського окупанти 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік Золотого-4 російські найманці стріляли з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї, в районі Причепилівки - з гранатометів різних систем.

Українські військові стріляли у відповідь.