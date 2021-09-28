Оккупанты дважды стреляли в направлении Крымского, ранен боец

28 сентября оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение - он находится в больнице, состояние его здоровья - удовлетворительное.

Источник: штаб ООС

Детали: Как сообщается, в направлении Крымского вооруженные формирования РФ дважды стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, 27 сентября оккупанты 8 раз нарушили режим "тишины". В частности, в направлении Попасной противник совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Катериновки враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Новолуганского оккупанты 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку Золотого-4 российские наемники стреляли из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия, в районе Причепиловки - из гранатометов различных систем.

Украинские военные стреляли в ответ.