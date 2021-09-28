Україна хоче зустрічі лідерів "нормандської четвірки" до закінчення каденції Меркель 

Тривають консультації щодо проведення чергової зустрічі лідерів держав – учасниць Нормандського формату найближчим часом. Україна виступає за те, щоб ця зустріч відбулася до закінчення каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Джерело: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, пресслужба президента

Пряма мова: "Тривають консультації в Нормандському форматі. Відбуваються відеоконференції між усіма чотирма сторонами, представники Німеччини зустрічаються з росіянами, представниками Франції; українська сторона проводить зустрічі з представниками Німеччини і Франції.

І ми сьогодні працюємо над тим, щоб зустріч лідерів держав Нормандського формату відбулася ще до кінця каденції пані Меркель".

Деталі: На думку Єрмака, це було б справедливо, адже Меркель дуже багато зробила для мирного врегулювання ситуації на Донбасі, і до того ж на сьогодні лише двоє з чотирьох лідерів "Нормандської четвірки" були присутні під час підписання Мінських домовленостей.

"Для нас дуже важливо, щоб така зустріч дійсно відбулася найближчим часом. Консультації тривають", – сказав керівник ОП.

Щодо перспективи прямих переговорів президентів України й Росії Єрмак нагадав, що Володимир Зеленський закликав Володимира Путіна до проведення такої зустрічі.

"Безумовно, важливо, щоб ці переговори відбулися. Але ми чуємо від офіційних осіб Росії, що їх щось не влаштовує: чи то немає порядку денного, чи ці питання вони будуть обговорювати, а ці – не готові проговорювати", – сказав голова Офісу президента України.

"Але мені здається, що наші відносини перебувають на такій стадії, коли просто треба виконувати й поважати норми міжнародного права, визнані кордони, сідати й говорити про це, якщо є бажання та політична воля припинити війну", – додав Єрмак.

Андрій Єрмак на "Свобода слова" Фото з president.gov.ua

Єрмак переконаний, що весь цивілізований світ розуміє, що Україна дотримується Мінських домовленостей, попри протилежні заяви Російської Федерації.

"У нас багато питань щодо цих домовленостей, але ми – відповідальна країна, цей документ був підписаний від імені нашої країни", – зазначив він.