Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна хоче зустрічі лідерів "нормандської четвірки" до закінчення каденції Меркель 

Вівторок, 28 вересня 2021, 09:24
Україна хоче зустрічі лідерів нормандської четвірки до закінчення каденції Меркель 
“Нормандська” зустріч у Парижі 09.12.2019

Тривають консультації щодо проведення чергової зустрічі лідерів держав – учасниць Нормандського формату найближчим часом. Україна виступає за те, щоб ця зустріч відбулася до закінчення каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель. 

Джерело: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, пресслужба президента

Пряма мова: "Тривають консультації в Нормандському форматі. Відбуваються відеоконференції між усіма чотирма сторонами, представники Німеччини зустрічаються з росіянами, представниками Франції; українська сторона проводить зустрічі з представниками Німеччини і Франції.

І ми сьогодні працюємо над тим, щоб зустріч лідерів держав Нормандського формату відбулася ще до кінця каденції пані Меркель".

Деталі: На думку Єрмака, це було б справедливо, адже Меркель дуже багато зробила для мирного врегулювання ситуації на Донбасі, і до того ж на сьогодні лише двоє з чотирьох лідерів "Нормандської четвірки" були присутні під час підписання Мінських домовленостей.

"Для нас дуже важливо, щоб така зустріч дійсно відбулася найближчим часом. Консультації тривають", – сказав керівник ОП.

Щодо перспективи прямих переговорів президентів України й Росії Єрмак нагадав, що Володимир Зеленський закликав Володимира Путіна до проведення такої зустрічі.

"Безумовно, важливо, щоб ці переговори відбулися. Але ми чуємо від офіційних осіб Росії, що їх щось не влаштовує: чи то немає порядку денного, чи ці питання вони будуть обговорювати, а ці – не готові проговорювати", – сказав голова Офісу президента України.

"Але мені здається, що наші відносини перебувають на такій стадії, коли просто треба виконувати й поважати норми міжнародного права, визнані кордони, сідати й говорити про це, якщо є бажання та політична воля припинити війну", – додав Єрмак.

 
Андрій Єрмак на "Свобода слова"
Фото з president.gov.ua

Єрмак переконаний, що весь цивілізований світ розуміє, що Україна дотримується Мінських домовленостей, попри протилежні заяви Російської Федерації.

"У нас багато питань щодо цих домовленостей, але ми – відповідальна країна, цей документ був підписаний від імені нашої країни", – зазначив він.

"Українська правда" у Threads

Теми: нормандський форматМеркельЗеленськийПутінАндрій Єрмак
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
нормандський формат
Посол України в Німеччини вважає можливим відновлення нормандського формату для припинення війни
Кремль каже, що погодиться на саміт "нормандської четвірки", якщо їм сподобається повістка
"Червоних ліній не перетнули": Кулеба про "нормандську" зустріч радників у Берліні
Останні новини
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
Усі новини...
Реклама: