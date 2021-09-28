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Украина хочет встречи лидеров "нормандской четверки" до окончания каденции Меркель

Вторник, 28 сентября 2021, 09:24
Украина хочет встречи лидеров нормандской четверки до окончания каденции Меркель
"Нормандская" встреча в Париже 09.12.2019

Продолжаются консультации о проведении очередной встречи лидеров государств – участников Нормандского формата в ближайшее время. Украина выступает за то, чтобы эта встреча состоялась до окончания каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

Источник: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, пресс-служба президента

Прямая речь: "Продолжаются консультации в нормандском формате. Проходят видеоконференции между всеми четырьмя сторонами, представители Германии встречаются с россиянами, представителями Франции; Украинская сторона проводит встречи с представителями Германии и Франции. 

И мы сегодня работаем над тем, чтобы встреча лидеров государств Нормандского формата состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель".

Детали: По мнению Ермака, это было бы справедливо, так как Меркель очень много сделала для мирного урегулирования ситуации на Донбассе, и к тому же на сегодняшний день только двое из четырех лидеров "Нормандской четверки" присутствовали при подписании Минских договоренностей.

"Для нас очень важно, чтобы такая встреча действительно состоялась в ближайшее время. Консультации продолжаются", – сказал руководитель ОП.

Говоря о перспективах прямых переговоров президентов Украины и России, Ермак напомнил, что Владимир Зеленский призывал Владимира Путина к проведению такой встречи.

"Безусловно, важно, чтобы эти переговоры состоялись. Но мы слышим от официальных лиц России, что их что-то не устраивает: то нет повестки дня, то эти вопросы они будут обсуждать, а эти – не готовы проговаривать", – сказал глава Офиса президента Украины.

"Но мне кажется, что наши отношения находятся на такой стадии, когда просто надо выполнять и уважать нормы международного права, признанные границы, садиться и говорить об этом, если есть желание и политическая воля прекратить войну", – добавил Ермак.

 
Андрей Ермак на "Свобода слова"
Фото с president.gov.ua

Ермак уверен, что весь цивилизованный мир понимает, что Украина соблюдает Минские договоренности, несмотря на противоположные заявления Российской Федерации.

"У нас много вопросов к этим договоренностям, но мы – ответственная страна, этот документ был подписан от имени нашей страны", – отметил он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: нормандский форматМеркельЗеленскийПутинАндрей Ермак
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