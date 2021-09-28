Ще одного бійця підстрелили на сході України – за ранок двоє поранених

Від початку доби 28 вересня російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню на сході України – два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення.

Джерело: зведення про ситуацію в районі проведення ООС станом на 11:00 вівторка

Деталі: Станом на 7-му ранку 28 вересня повідомлялося про одного пораненого. Тож іще одного бійця бойовики поранили між 7-ю та 11-ю ранку.

Вночі та вдосвіта в напрямку Кримського збройні формування вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя вранці російсько-окупаційні війська задіяли автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі, стан їхнього здоров’я задовільний.

На ворожі провокації українські військовослужбовці "відкривали адекватний вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли".