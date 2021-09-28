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Еще одного бойца подстрелили на востоке Украины – за утро двое раненых

Вторник, 28 сентября 2021, 12:57
Иллюстративное фото с Facebook Минобороны

С начала суток 28 сентября российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины – два военнослужащего Объединенных сил получили огнестрельные ранения.

Источник: сводка о ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 11:00 вторника

Детали: По состоянию на 7 часов утра 28 сентября сообщалось об одном раненом. Следовательно, еще одного бойца боевики ранили между 7-ю и 11-ю утра.

Ночью и рано утром в направлении Крымского вооруженные формирования вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя утром российско-оккупационные войска задействовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вследствие враждебных действий двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья удовлетворительное.

На вражеские провокации украинские военнослужащие "открывали адекватный огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы".

Темы: ООСДонбассбоевые действиявойна
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