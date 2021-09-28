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Шевченко мріє повернутися в "Мілан"

Вівторок, 28 вересня 2021, 13:12
Шевченко мріє повернутися в Мілан
Андрій Шевченко (Фото з його Facebook-сторінки)

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко, який раніше відіграв за італійський "Мілан" вісім років, заявив, що має величезне бажання повернутися до клубу.

Джерело: Sportarena.com із посиланням на Pianetamilan.it

Пряма мова: "Мені не вистачає енергії на полі, коли ти чуєш фанатів і повністю сфокусований. Сумую за підготовкою та напругою перед матчами. У мене є величезне бажання повернутися в "Мілан" і знову почути цю музику".

Деталі: Шевченко розповів, що гра за "Мілан" - це його "прекрасна історія" з двома фіналами Ліги чемпіонів, які подарували "фантастичні емоції".

"Голи на очах уболівальників "Мілана" — це неймовірні емоції. У "Мілана" грандіозна історія виступів в Лізі чемпіонів. Коли ви одягаєте червоно-чорну футболку, історія проходить крізь вас, вселяючи впевненість і силу", - ділиться враженнями футболіст.

На думку Шевченка, з тих пір команда "Мілана" сильно зросла і в клубу є "великий потенціал".

Довідково: Шевченко сумарно відіграв за "Мілан" вісім років, забивши 175 голів у 322 матчах.

Передісторія: У серпні Шевченко залишив пост тренера збірної України після п’яти років роботи. Під його керівництвом національна команда вперше у своїй історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

"Українська правда" у Threads

Теми: Шевченко-футболістІталіяфутбол
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