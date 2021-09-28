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Шевченко мечтает вернуться в "Милан"

Вторник, 28 сентября 2021, 13:12
Андрей Шевченко (фото с его Facebook-страницы)

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который ранее отыграл за итальянский "Милан" восемь лет, заявил, что имеет огромное желание вернуться в клуб.

Источник: Sportarena.com со ссылкой на Pianetamilan.it

Прямая речь: "Мне не хватает энергии на поле, когда ты слышишь фанатов и полностью сфокусирован. Скучаю по подготовке и напряжением перед матчами. У меня есть огромное желание вернуться в "Милан" и снова услышать эту музыку".

Детали: Шевченко рассказал, что игра за "Милан" - это его "прекрасная история" с двумя финалами Лиги чемпионов, которые подарили "фантастические эмоции".

"Голы на глазах болельщиков "Милана" - это невероятные эмоции. У "Милана" грандиозная история выступлений в Лиге чемпионов. Когда вы надеваете красно-черную футболку, история проходит сквозь вас, вселяя уверенность и силу", - делится впечатлениями футболист.

По мнению Шевченко, с тех пор команда "Милана" сильно выросла и у клуба есть "большой потенциал".

Справка: Шевченко суммарно отыграл за "Милан" восемь лет, забив 175 голов в 322 матчах.

Предыстория: В августе Шевченко покинул пост тренера сборной Украины после пяти лет работы. Под его руководством национальная команда впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

Темы: Шевченко-футболистИталияфутбол
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