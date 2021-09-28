Окупанти закликають мешканців ОРДЛО йти на військову службу
Російські найманці розгорнули на окупованій території Донецької та Луганської областей агітацію для призову місцевого населення на військову службу окупантів.
Джерело: пресслужба головного управління розвідки Міноборони
Дослівно: "Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях розгорнули масштабну агітаційну кампанію з призову місцевого населення на військову службу у з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ)".
Деталі: Зокрема, у ЗМІ окупантів збільшились обсяги реклами військової служби за контрактом, зросла кількість пропагандистських груп.
Крім того, окупаційне командування намагається примусово залишити на військовій службі тих, у кого завершується термін контракту.
Таким "військовослужбовцям" заборонили видавати документи, зокрема російські паспорти.
Нагадаємо:
- В окупованому Криму почалися масштабні навчання десантних і артилерійських військ за участю близько 2 тисяч солдатів і понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки.