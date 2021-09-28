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Оккупанты призывают жителей ОРДЛО идти на военную службу

Вторник, 28 сентября 2021, 15:38
Оккупанты призывают жителей ОРДЛО идти на военную службу

Российские наемники развернули на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей агитацию для призыва местного населения на военную службу оккупантов.

Источник: пресс-служба главного управления разведки Минобороны

Дословно: "Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях развернули масштабную агитационную кампанию по призыву местного населения на военную службу в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск)".

Детали: В частности, в СМИ оккупантов увеличились объемы рекламы военной службы по контракту, возросло количество пропагандистских групп.

Кроме того, оккупационное командование пытается принудительно оставить на военной службе тех, у кого заканчивается срок контракта.

Таким "военнослужащим" запретили выдавать документы, в том числе российские паспорта.

Напомним:

  • В оккупированном Крыму начались масштабные учения десантных и артиллерийских войск с участием около 2 тысяч солдат и более 100 единиц боевой и специальной техники.

Украинская правда

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Темы: оккупацияОРДЛОвойна
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