Оккупанты призывают жителей ОРДЛО идти на военную службу
Российские наемники развернули на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей агитацию для призыва местного населения на военную службу оккупантов.
Источник: пресс-служба главного управления разведки Минобороны
Дословно: "Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях развернули масштабную агитационную кампанию по призыву местного населения на военную службу в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск)".
Детали: В частности, в СМИ оккупантов увеличились объемы рекламы военной службы по контракту, возросло количество пропагандистских групп.
Кроме того, оккупационное командование пытается принудительно оставить на военной службе тех, у кого заканчивается срок контракта.
Таким "военнослужащим" запретили выдавать документы, в том числе российские паспорта.
Напомним:
- В оккупированном Крыму начались масштабные учения десантных и артиллерийских войск с участием около 2 тысяч солдат и более 100 единиц боевой и специальной техники.