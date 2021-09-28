Оккупанты призывают жителей ОРДЛО идти на военную службу

Российские наемники развернули на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей агитацию для призыва местного населения на военную службу оккупантов.

Источник: пресс-служба главного управления разведки Минобороны

Дословно: "Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях развернули масштабную агитационную кампанию по призыву местного населения на военную службу в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск)".

Детали: В частности, в СМИ оккупантов увеличились объемы рекламы военной службы по контракту, возросло количество пропагандистских групп.

Кроме того, оккупационное командование пытается принудительно оставить на военной службе тех, у кого заканчивается срок контракта.

Таким "военнослужащим" запретили выдавать документы, в том числе российские паспорта.

Напомним: