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У Зеленського слідом за 1 млрд дерев хочуть 10 тисяч нових спортмайданчиків

Вівторок, 28 вересня 2021, 17:59

В Офісі президента повідомили про початок встановлення спортивних майданчиків і обіцяють встановити 10 тисяч таких до кінця наступного року.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зазначається, що таких "активних парків" вже в Україні є майже 100, а до кінця року з’явиться ще 600.

У Зеленського обіцяють такі майданчики "фактично в кожному дворі" - до кінця наступного року їх має бути 10 тисяч.

 

Нагадаємо: У червні Зеленський дав старт програмі "Здорова Україна" та розповів, що незабаром по всій Україні з’являться десятки тисяч спортивних майданчиків, на яких буде стенд з QR-кодом та віртуальним тренером, який радитиме людям вправи.

У парках встановлять табличку "Тренуйся тут", на яку потрібно навести камеру смартфона на QR-код, обрати рівень складності та виконувати комплекс вправ, дотримуючи рекомендацію тренера.

У червні Зеленський анонсував проєкт "Зелена країна" із висадкою 1 мільярда дерев за 3 роки і збільшенням площі лісів на 1 мільйон гектарів за 10 років, нові правила продажу деревини, аудит надр та водних ресурсів, а також ревіталізацію Чорнобильської зони

Українська правда
Теми: Зеленськийспорт


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