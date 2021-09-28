Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленського слідом за 1 млрд дерев хочуть 10 тисяч нових спортмайданчиків

Вівторок, 28 вересня 2021, 17:59
У Зеленського слідом за 1 млрд дерев хочуть 10 тисяч нових спортмайданчиків

В Офісі президента повідомили про початок встановлення спортивних майданчиків і обіцяють встановити 10 тисяч таких до кінця наступного року.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зазначається, що таких "активних парків" вже в Україні є майже 100, а до кінця року з’явиться ще 600.

У Зеленського обіцяють такі майданчики "фактично в кожному дворі" - до кінця наступного року їх має бути 10 тисяч.

 

Нагадаємо: У червні Зеленський дав старт програмі "Здорова Україна" та розповів, що незабаром по всій Україні з’являться десятки тисяч спортивних майданчиків, на яких буде стенд з QR-кодом та віртуальним тренером, який радитиме людям вправи.

У парках встановлять табличку "Тренуйся тут", на яку потрібно навести камеру смартфона на QR-код, обрати рівень складності та виконувати комплекс вправ, дотримуючи рекомендацію тренера.

У червні Зеленський анонсував проєкт "Зелена країна" із висадкою 1 мільярда дерев за 3 роки і збільшенням площі лісів на 1 мільйон гектарів за 10 років, нові правила продажу деревини, аудит надр та водних ресурсів, а також ревіталізацію Чорнобильської зони

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Зеленський
Зеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"
Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16
Президент посмертно присвоїв звання Героя понад 40 захисникам
Останні новини
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
Усі новини...
Реклама: