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У Зеленского вслед за 1 млрд деревьев хотят 10 тысяч новых спортплощадок

Вторник, 28 сентября 2021, 17:59
У Зеленского вслед за 1 млрд деревьев хотят 10 тысяч новых спортплощадок

В Офисе президента сообщили о начале установки спортивных площадок и обещают установить 10 тысяч таких к концу следующего года.

Источник: Офис президента

Детали: Отмечается, что таких "активных парков" уже в Украине почти 100, а до конца года появится еще 600.

В Зеленского обещают такие площадки "практически в каждом дворе" - к концу следующего года их должно быть 10 тысяч.

 

Напомним В июне Зеленский дал старт программе "Здоровая Украина" и рассказал, что вскоре по всей Украине появятся десятки тысяч спортивных площадок, на которых будет стенд с QR-кодом и виртуальным тренером, советовать людям упражнения.

В парках установят табличку "Тренируйся здесь", на которую нужно навести камеру смартфона на QR-код, выбрать уровень сложности и выполнять комплекс упражнений, соблюдая рекомендации тренера.

В июне Зеленский анонсировал проект "Зеленая страна" с высадкой 1 миллиарда деревьев за 3 года и увеличением площади лесов на 1 миллион гектаров за 10 лет, новые правила продажи древесины, аудит недр и водных ресурсов, а также ревитализацию Чернобыльской зоны.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийспорт
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