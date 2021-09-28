У Зеленского вслед за 1 млрд деревьев хотят 10 тысяч новых спортплощадок
В Офисе президента сообщили о начале установки спортивных площадок и обещают установить 10 тысяч таких к концу следующего года.
Источник: Офис президента
Детали: Отмечается, что таких "активных парков" уже в Украине почти 100, а до конца года появится еще 600.
В Зеленского обещают такие площадки "практически в каждом дворе" - к концу следующего года их должно быть 10 тысяч.
Напомним В июне Зеленский дал старт программе "Здоровая Украина" и рассказал, что вскоре по всей Украине появятся десятки тысяч спортивных площадок, на которых будет стенд с QR-кодом и виртуальным тренером, советовать людям упражнения.
В парках установят табличку "Тренируйся здесь", на которую нужно навести камеру смартфона на QR-код, выбрать уровень сложности и выполнять комплекс упражнений, соблюдая рекомендации тренера.
В июне Зеленский анонсировал проект "Зеленая страна" с высадкой 1 миллиарда деревьев за 3 года и увеличением площади лесов на 1 миллион гектаров за 10 лет, новые правила продажи древесины, аудит недр и водных ресурсов, а также ревитализацию Чернобыльской зоны.