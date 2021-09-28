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"Голос" відсторонив голову ключового для себе львівського осередку

Вівторок, 28 вересня 2021, 18:14
Ярослав Рущишин (фото: «голос»)

Політрада партії "Голос" 28 вересня своїм рішенням відсторонила Ярослава Рущишина з посади голови львівської обласної організації партії.

Джерело: сайт "Голосу"

Деталі: Тимчасово виконуючим обов’язки голови осередку призначено заступника голови партії Андрія Осадчука.

Дослівно: "Голос" вдячний Ярославу Рущишину за його внесок у розбудову Львівської обласної територіальної організації політичної партії, проте останні події у Верховній Раді … роблять неможливим подальше перебування пана Рущищина у керівних органах одного з ключових осередків партії "Голос".

Більше деталей: Рущишина звинуватили у таких діях:

  • відкритій співпраці з Офісом президента разом з частиною депутатів фракції "Голос";
  • спільному голосуванні з порушенням регламенту Верховної Ради;
  • роботі в інтересах влади заради завуальованих хабарів у вигляді бюджетного фінансування округів депутатками-мажоритарницями від Львівщини Галиною Васильченко та Наталією Піпою;
  • відкритих діях, спрямованих на розвал партії та фракції, а також відсутності реакції львівської організації та її очільника.

Політрада "Голосу" звернулася до ради львівської організації з проханням надати свої пропозиції щодо кандидатури на посаду нового голови обласної організації.

На це звільнення відреагувало парламентське об'єднання "Справедливість", до якого входить Рущишин і ще 10 депутатів, які раніше вийшли з партії "Голос".

Воно звинуватило керівництво "Голосу" у рейдерстві львівського осередку. "Рейдерство та розпродаж осередків партії "Голос" продовжується", - йдеться в заяві.

Депутати нагадали, що львівський осередок є найбільшим в партії, до нього входить 132 депутати місцевих рад та сотні партійців та прихильників, і саме він дав найбільший відсоток рейтингу партії "Голос" на парламентських виборах.

За словами нардепів, "схожі кроки вже були здійснені в інших осередках" і "це робиться виключно для перепродажу місць під інші політичні сили, на каналах яких ці люди з’являються все частіше і частіше".

Передісторія: Ярослав Рущишин пройшов до Верховної Ради від "Голосу" на виборах у липні 2019 року в одному з округів Львова.

До обрання нардепом він був гендиректором мережі швейних фабрик на заході Україні "Троттола". У 2006-2010 роках Рущишин був депутатом Львівської обласної ради.

Раніше львівська облорганізації партії "Голос" звернулась до голови парламентської фракції Ярослава Железняка і голови партії Кіри Рудик з вимогою скласти повноваження для повного перевантаження політичної сили.

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Українська правда
Теми: ГолосЛьвівзвільнення


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