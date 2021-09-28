"Голос" отстранил главу ключевой для себя львовской ячейки

Политсовет партии "Голос" 28 сентября своим решением отстранил Ярослава Рущишина с должности председателя львовской областной организации партии.

Источник: сайт "Голоса"

Детали: Временно исполняющим обязанности председателя ячейки назначен заместитель главы партии Андрей Осадчук.

Дословно: "Голос" благодарен Ярославу Рущишину за его вклад в развитие львовской областной территориальной организации политической партии, однако последние события в Верховной Раде ... делают невозможным дальнейшее пребывание пана Рущищина в руководящих органах одной из ключевых организаций партии "Голос".

Больше деталей: Рущишина обвинили в следующих действиях:

открытом сотрудничестве с Офисом президента вместе с частью депутатов фракции "Голос";

совместном голосовании с нарушением регламента Верховной Рады;

работе в интересах власти "ради завуалированных взяток" в виде бюджетного финансирования округов депутатами-мажоритарщиками от Львовщины Галиной Васильченко и Натальей Пипой;

открытых действиях, направленных "на развал партии и фракции", а также отсутствии реакции львовской организации и ее руководителя.

Политсовет "Голоса" обратился к совету львовской организации с просьбой предоставить свои предложения по кандидатуре на должность нового председателя областной организации.

На это увольнение отреагировало парламентское объединение "Справедливость", в которое входит Рущишин и еще 10 депутатов, которые ранее вышли из партии "Голос".

Оно обвинило руководство "Голоса" в рейдерстве львовской ячейки. "Рейдерство и распродажа ячеек партии "Голос" продолжается", - говорится в заявлении.

Депутаты напомнили, что львовская ячейка является крупнейшей в партии, в нее входят 132 депутата местных советов и сотни партийцев и сторонников, и именно она дала наибольший процент рейтинга партии "Голос" на парламентских выборах.

По словам нардепов, "похожие шаги уже были осуществлены в других ячейках" и "это делается исключительно для перепродажи мест под другие политические силы, на каналах которых эти люди появляются все чаще и чаще".

Предыстория: Ярослав Рущишин прошел в Верховную Раду от "Голоса" на выборах в июле 2019 года в одном из округов Львова.

До избрания нардепом он был гендиректором сети швейных фабрик на западе Украины "Троттола". В 2006-2010 годах Рущишин был депутатом Львовского областного совета.

Ранее львовская облорганизация партии "Голос" обратилась к председателю парламентской фракции Ярославу Железняку и главе партии Кире Рудик с требованием сложить полномочия для "полной перегрузки" политической силы.

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