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Львівський "Голос" вимагає від Рудик та Железняка скласти повноваження

Середа, 16 червня 2021, 16:26
Львівський Голос вимагає від Рудик та Железняка скласти повноваження

Львівська обласна організації партії "Голос" вимагає від голови парламентської фракції Ярослава Железняка і голови партії Кіри Рудик скласти повноваження для повного перевантаження політичної сили. 

Джерело: повідомлення Львівського осередку

Дослівно: "Львівська обласна територіальна організація ПП "Голос" вимагає від голови парламентської фракції Ярослава Железняка і голови партії Кіри Рудик скласти повноваження і цим почати повне перевантаження політичної сили".

Деталі: Партійці кажуть, що постійні суперечки всередині "Голосу" тривають вже довгий час, а тому підривають довіру виборців. 

Зокрема, там нарікають на голосування 15 червня за порядок денний у Верховній Раді. Тоді вдалось протягнути закон, який дозволяє подальшу трансляцію контенту на телебаченні російською мовою. 

Саме тому обласна організація вимагає від голови фракції, тобто Ярослава Железняка, скласти повноваження і забезпечити перевибори в найкоротші терміни. 

Від Кіри Рудик партія вимагає скликати демократичний з’їзд і скласти повноваження.

Що передувало: На засіданні 16 червня 10 нардепів із фракції "Голос" оголосили про створення у Раді окремого об’єднання "Справедливість" і висловили недовіру керівнику фракції, в якій вони залишаються.

У "Голосі" у відповідь на розкол всередині партії заявили, що створення "депутатської групи" у межах фракції суперечить закону про регламент Верховної Ради, хоча нардепи заявили про створення "об'єднання".

Знати більше: Як у "Голосу" сів голос. Історія великих чвар і маленького рейтингу

Згадайте також: Кіра Рудик: Порошенко для нас є більшим політичним ворогом за Зеленського. Тому що президент не намагається нас так сильно "обійняти"

Передісторія:

  • 9 червня осередок партії "Голос" у Чернівецький області оголосив про внесення подання до політради партії щодо необхідності виключення із "Голосу" Кіри Рудик, яка наразі очолює партію. 
  • Наступного дня частина членів партії "Голос" Вінницької обласної територіальної організації заявили, що виходять із партії.

Українська правда

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Теми: Голоспартії
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