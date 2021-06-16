Львівський "Голос" вимагає від Рудик та Железняка скласти повноваження
Львівська обласна організації партії "Голос" вимагає від голови парламентської фракції Ярослава Железняка і голови партії Кіри Рудик скласти повноваження для повного перевантаження політичної сили.
Джерело: повідомлення Львівського осередку
Дослівно: "Львівська обласна територіальна організація ПП "Голос" вимагає від голови парламентської фракції Ярослава Железняка і голови партії Кіри Рудик скласти повноваження і цим почати повне перевантаження політичної сили".
Деталі: Партійці кажуть, що постійні суперечки всередині "Голосу" тривають вже довгий час, а тому підривають довіру виборців.
Зокрема, там нарікають на голосування 15 червня за порядок денний у Верховній Раді. Тоді вдалось протягнути закон, який дозволяє подальшу трансляцію контенту на телебаченні російською мовою.
Саме тому обласна організація вимагає від голови фракції, тобто Ярослава Железняка, скласти повноваження і забезпечити перевибори в найкоротші терміни.
Від Кіри Рудик партія вимагає скликати демократичний з’їзд і скласти повноваження.
Що передувало: На засіданні 16 червня 10 нардепів із фракції "Голос" оголосили про створення у Раді окремого об’єднання "Справедливість" і висловили недовіру керівнику фракції, в якій вони залишаються.
У "Голосі" у відповідь на розкол всередині партії заявили, що створення "депутатської групи" у межах фракції суперечить закону про регламент Верховної Ради, хоча нардепи заявили про створення "об'єднання".
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Передісторія:
- 9 червня осередок партії "Голос" у Чернівецький області оголосив про внесення подання до політради партії щодо необхідності виключення із "Голосу" Кіри Рудик, яка наразі очолює партію.
- Наступного дня частина членів партії "Голос" Вінницької обласної територіальної організації заявили, що виходять із партії.