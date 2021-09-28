На Донбасі 7 порушень "тиші", у ЗСУ двоє поранених

Від початку доби 28 вересня російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, двоє військових ООС поранені.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "В напрямку Кримського збройні формування двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя окупанти задіяли станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Двічі під обстріл потрапили наші позиції неподалік Кам’янки. Перший обстріл ворог здійснив зі станкових протитанкових гранатометів, другий - із заборонених мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування двох ворожих безпілотників, за допомогою яких ворог скинув ВОГ-17 в районі населених пунктів Лебединське та Широкине".

Деталі: Обоє поранених у лікарні, стан їхнього здоров’я – задовільний.

Зазначається, що ЗСУ відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогонь.