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На Донбассе 7 нарушений "тишины", в ВСУ двое раненых

Вторник, 28 сентября 2021, 19:30
На Донбассе 7 нарушений тишины, в ВСУ двое раненых

С начала суток 28 сентября российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, двое военных ООС ранены.

Источник: штаб ООС

Дословно: «В направлении Крымского вооруженные формирования дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя оккупанты задействовали станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Дважды под обстрел попали наши позиции неподалеку Каменки. Первый обстрел враг совершил со станковых противотанковых гранатометов, второй - из запрещенных минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение двух враждебных беспилотников, с помощью которых враг сбросил ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединский и Широкино».

Детали: Оба раненых в больнице, состояние их здоровья удовлетворительное.

Отмечается, что ВСУ открывали огонь и заставили противника прекратить огонь.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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