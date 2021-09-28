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Разумков подпишет закон об олигархах. У Зеленского есть два варианта

Вторник, 28 сентября 2021, 21:18
Разумков подпишет закон об олигархах. У Зеленского есть два варианта

Спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, что для исправления коллизии в законе об олигархах, президент Владимир Зеленский может его ветировать и вернуть в Верховную Раду с предложениями. В противном случае придется вносить изменения в закон другим законопроектом.

Источник: Разумков в эфире канала "Наш"

Прямая речь Разумкова: "Его не надо переголосовывать. Поскольку процедура, но она работает, если закон голосовался по регламенту согласно Конституции. Я как председатель парламента, считаю, что было нарушение регламента. Поэтому запускать 131 статью (регламента ВР - ред.), переголосовывать какие-то правки - это будет неправильно ...

Это можно исправить следующим образом - или это может быть вето президента, возвращен в Верховную Раду с предложениями, тем более, что президент является автором этого законопроекта, или закон может быть подписан, и после этого вносить изменения в этот закон…

Во вторник будут проголосованы постановления, которые фактически блокируют (подпись законопроекта - ред.). Я надеюсь, что к этому времени комитет выдаст корректный текст, за который голосовала ВР, без манипуляций. Если это произойдет, в тот же день я подпишу закон и направлю на подпись президенту.

Как только он вернется с вето или подписью президента, мы обязательно его обнародуем в "Голосе Украины".

Предыстория:

  • 23 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах№5599.
  • Спикера ВР Дмитрия Разумкова не было на заседании, поскольку он повторно заболел коронавирусом и находится на самоизоляции.
  • В принятом Верховной Раде законе об олигархах есть юридическая коллизияиз-за противоречий в том, кто определяет статус олигарха - и СНБО и НАПК, одну статью его должны переголосовать.
  • Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламентарии поддержали его правку. Таким образом в законе учтены нормы, что олигархом человека признаёт СНБО, как это инициировал президент, а другая – что это делает НАПК.

Роман Петренко, УП

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Темы: Разумков ДмитрийВерховная Радаолигархи
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