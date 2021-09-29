Лава вулкану на Канарах досягла океану. Попереджають про викиди токсичних газів

За словами вулканологів, лава з вулкана, що вивергається на Канарських островах, досягла океану. І це викликає побоювання викиду токсичних газів під час потрапляння лави в морську воду.

Джерело: AFP

Деталі: Регіональний уряд вже оголосив зону відчуження у двох морських милях навколо місця, де очікується входження лави в Атлантику, і закликав мешканців залишатися вдома.

"Є ймовірність того, що під час потрапляння магми в морську воду відбудеться невеликий шок, і він викликає пари, які можуть бути токсичними", - підкреслив Мігель Анхель Моркуенде, технічний директор Плану надзвичайних ситуацій з вулканічними процесами Канарських островів.

Експерти стверджують, що потрапляння лави в морську воду призведе до появи хмар токсичного газу в повітрі, що спричинить вибухи та фрагментацію розплавленої породи, подібну до пострілів.

"Вдихання або контакт з газами та рідинами може викликати подразнення шкіри, очей та дихальних шляхів, а також може спричинити утруднення дихання, особливо у людей із захворюваннями дихальних шляхів", - попередили місцевих жителів.

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