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Лава вулкану на Канарах досягла океану. Попереджають про викиди токсичних газів

Середа, 29 вересня 2021, 06:24
ФОТО: ELPAIS.COM

За словами вулканологів, лава з вулкана, що вивергається на Канарських островах, досягла океану. І це викликає побоювання викиду токсичних газів під час потрапляння лави в морську воду.

Джерело: AFP

Деталі: Регіональний уряд вже оголосив зону відчуження у двох морських милях навколо місця, де очікується входження лави в Атлантику, і закликав мешканців залишатися вдома.

"Є ймовірність того, що під час потрапляння магми в морську воду відбудеться невеликий шок, і він викликає пари, які можуть бути токсичними", - підкреслив Мігель Анхель Моркуенде, технічний директор Плану надзвичайних ситуацій з вулканічними процесами Канарських островів.

Експерти стверджують, що потрапляння лави в морську воду призведе до появи хмар токсичного газу в повітрі, що спричинить вибухи та фрагментацію розплавленої породи, подібну до пострілів.

"Вдихання або контакт з газами та рідинами може викликати подразнення шкіри, очей та дихальних шляхів, а також може спричинити утруднення дихання, особливо у людей із захворюваннями дихальних шляхів", - попередили місцевих жителів.

Передісторія:

  • Виверження вулкана Кумбре-В’єха на острові Ла-Пальма, що входить до іспанських Канарських островів, в ніч на суботу посилилося, місцевий аеропорт припинив роботу.
  • Вулкан Кумбре-В’єха на іспанському острові Ла-Пальма у понеділок припинив вивергати лаву, а також викидати дим і попіл.

Теми: Іспаніястихійне лихо


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