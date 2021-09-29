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Лава вулкана на Канарах достигла океана. Предупреждают о выбросах токсичных газов

Среда, 29 сентября 2021, 06:24
ФОТО: ELPAIS.COM

По словам вулканологов, лава из вулкана, извергающегося на Канарских островах, достигла океана. И это вызывает опасения выброса токсичных газов при попадании ряды в морскую воду.

Источник:AFP

Детали: Региональное правительство уже объявило зону отчуждения в двух морских милях вокруг места, где ожидается вхождение лавы в Атлантику, и призвало жителей оставаться дома.

"Есть вероятность того, что при попадании магмы в морскую воду состоится небольшой шок, и он вызывает пары, которые могут быть токсичными", - подчеркнул Мигель Анхель Моркуенде, технический директор Плана чрезвычайных ситуаций с вулканическими процессами Канарских островов.

Эксперты утверждают, что попадание лавы в морскую воду приведет к появлению облаков токсичного газа в воздухе, что повлечет взрывы и фрагментацию расплавленной породы, подобную выстрелам.

"Вдыхание или контакт с газами и жидкостями может вызвать раздражение кожи, глаз и дыхательных путей, а также может привести к затруднению дыхания, особенно у людей с заболеваниями дыхательных путей", - предупредили местных жителей.

Предыстория:

  • Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, входящем в испанские Канарские острова, в ночь на субботу усилилось, местный аэропорт прекратил работу.
  • Вулкан Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма прекратил извергать лаву, а также выбрасывать дым и пепел.

Темы: Испаниястихийное бедствие
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