Окупанти на Донбасі за минулу добу 8 разів зривали "тишу"
За добу 28 вересня російські найманці на Донбасі 8 разів порушили режим припинення, двоє бійців ЗСУ отримали поранення.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, не змінилась".
Російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння".
Деталі: В напрямку Кримського збройні формування двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Павлополя російські найманці два рази відкривали щільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Також двічі під обстріл потрапили українські позиції неподалік Кам’янки. Перший обстріл ворог здійснив зі станкових протитанкових гранатометів, другий – із заборонених мінометів калібру 120 мм.
Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування двох ворожих безпілотників, за допомогою яких ворог скинув ВОГ-17 в районі населених пунктів Лебединське та Широкине.
Внаслідок бойових дій два військовослужбовці Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їх здоров’я - задовільний.
Протягом поточної доби, 29 вересня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
В районі Золотого-4 окупанти вели прицільний обстріл позицій ЗСУ з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
Біля населеного пункту Піски ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.