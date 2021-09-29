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Оккупанты на Донбассе за минувшие сутки 8 раз срывали "тишину"

Среда, 29 сентября 2021, 07:38
Фото: штаб ООС

За сутки 28 сентября российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения, двое бойцов ВСУ получили ранения.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, не изменилась".

Российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, 1 раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружение".

Детали: В направлении Крымского вооруженные формирования дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя российские наемники два раза открывали плотный огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также дважды под обстрел попали украинские позиции неподалеку Каменки. Первый обстрел враг совершил со станковых противотанковых гранатометов, второй – из запрещенных минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение двух враждебных беспилотников, с помощью которых враг сбросил ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино.

В результате боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья – удовлетворительное.

В течение текущих суток, 29 сентября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

В районе Золотого-4 оккупанты вели прицельный обстрел позиций ВСУ из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Возле населенного пункта Пески враг применил ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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