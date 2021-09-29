Шкарлет заявил об увеличении вакцинации среди учителей
Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что области демонстрируют увеличение показателей охвата прививками учителей. Почти за неделю количество вакцинированных учителей возросло на 7%.
Источник: Шкарлет в Telegram
Детали: Он отметил, что как минимум одной дозой вакцины от COVID-19 привито уже 69% учителей.
По состоянию на 29 сентября вакцинировано более 452 тыс. Работников учреждений общего среднего образования, из них почти 280 тыс. (42,7%) получили полный цикл вакцинации и 172 тыс. (26%) - неполный цикл; не вакцинированные - 203 тыс. (31%).
Регионы, где наибольшее количество вакцинированного персонала школ (полный цикл)
- Полтавская область - 58,5%;
- Черкасская - 56%;
- Киев - 55,4%;
- Киевская - 52,8%;
- Житомирская - 52,5%;
- Винницкая - 52,4%.
Наименьший показатель вакцинации в областях:
- Ровенская - 46,6%;
- Львовская - 44,3%;
- Одесская - 43,9%;
- Ивано-Франковская - 41%.
Прямая речь Шкарлета: "Еще раз призываю каждого учителя и работника учебного заведения не медлить и участвовать в большинстве своих коллег, которые уже выбрали защищенность от COVID-19".
Напомним: Согласно карантину, школы работают дистанционно, если менее 80% учителей вакцинированы.
23 сентября сообщалось об 62% вакцинированных учителей.