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Шкарлет заявил об увеличении вакцинации среди учителей

Среда, 29 сентября 2021, 19:21
фото: пресс-служба МОН

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что области демонстрируют увеличение показателей охвата прививками учителей. Почти за неделю количество вакцинированных учителей возросло на 7%.

Источник: Шкарлет в Telegram

Детали: Он отметил, что как минимум одной дозой вакцины от COVID-19 привито уже 69% учителей.

По состоянию на 29 сентября вакцинировано более 452 тыс. Работников учреждений общего среднего образования, из них почти 280 тыс. (42,7%) получили полный цикл вакцинации и 172 тыс. (26%) - неполный цикл; не вакцинированные - 203 тыс. (31%).

Регионы, где наибольшее количество вакцинированного персонала школ (полный цикл)

  • Полтавская область - 58,5%;
  • Черкасская - 56%;
  • Киев - 55,4%;
  • Киевская - 52,8%;
  • Житомирская - 52,5%;
  • Винницкая - 52,4%.

Наименьший показатель вакцинации в областях:

  • Ровенская - 46,6%;
  • Львовская - 44,3%;
  • Одесская - 43,9%;
  • Ивано-Франковская - 41%.

Прямая речь Шкарлета: "Еще раз призываю каждого учителя и работника учебного заведения не медлить и участвовать в большинстве своих коллег, которые уже выбрали защищенность от COVID-19".

Напомним: Согласно карантину, школы работают дистанционно, если менее 80% учителей вакцинированы.

23 сентября сообщалось об 62% вакцинированных учителей.

Украинская правда
Темы: образованиевакцинациякоронавирусШкарлетМинобразования
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