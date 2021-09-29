Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шкарлет заявил об увеличении вакцинации среди учителей

Среда, 29 сентября 2021, 19:21
Шкарлет заявил об увеличении вакцинации среди учителей
фото: пресс-служба МОН

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что области демонстрируют увеличение показателей охвата прививками учителей. Почти за неделю количество вакцинированных учителей возросло на 7%.

Источник: Шкарлет в Telegram

Детали: Он отметил, что как минимум одной дозой вакцины от COVID-19 привито уже 69% учителей.

По состоянию на 29 сентября вакцинировано более 452 тыс. Работников учреждений общего среднего образования, из них почти 280 тыс. (42,7%) получили полный цикл вакцинации и 172 тыс. (26%) - неполный цикл; не вакцинированные - 203 тыс. (31%).

Регионы, где наибольшее количество вакцинированного персонала школ (полный цикл)

  • Полтавская область - 58,5%;
  • Черкасская - 56%;
  • Киев - 55,4%;
  • Киевская - 52,8%;
  • Житомирская - 52,5%;
  • Винницкая - 52,4%.

Наименьший показатель вакцинации в областях:

  • Ровенская - 46,6%;
  • Львовская - 44,3%;
  • Одесская - 43,9%;
  • Ивано-Франковская - 41%.

Прямая речь Шкарлета: "Еще раз призываю каждого учителя и работника учебного заведения не медлить и участвовать в большинстве своих коллег, которые уже выбрали защищенность от COVID-19".

Напомним: Согласно карантину, школы работают дистанционно, если менее 80% учителей вакцинированы.

23 сентября сообщалось об 62% вакцинированных учителей.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: образованиевакцинациякоронавирусШкарлетМинобразования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
образование
11 украинских вузов попали в престижный рейтинг
Зеленский подписал закон о продлении перехода на украинский для школ с языками ЕС
В кабинетах абитуриентов опубликовали результаты НМТ-2023
Последние новости
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
Все новости...
Реклама: