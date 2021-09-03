Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ДТП Трухіна: Бюро розслідувань шукає свідків

П'ятниця, 3 вересня 2021, 12:42

Державне бюро розслідувань отримало матеріали резонансного ДТП за участі нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна  на Бориспільській трасі та закликає свідків надати інформацію слідчим.

Джерело: ДБР

Дослівно: "2 вересня 2021 року ДБР отримало від Нацполіції матеріали кримінального провадження за фактом резонансного ДТП, що сталося 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі.

За попередньою інформацією, автомобіль, у якому ймовірно перебував нардеп, не дотримавшись безпечної дистанції, в’їхав у інше авто, яке рухалося попереду.

Пошкоджень також зазнав й третій автомобіль. У результаті потрійної аварії постраждали шестеро осіб".

Деталі: Вказано, що наразі у Бюро вже здійснюється розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке відкрила поліція 23 серпня. Слідчі вивчають докази та матеріали, які були зібрані поліцією.

Державне бюро розслідувань закликає свідків ДТП надати інформацію слідчим Бюро.

Що передувало: Через тиждень після скоєння резонансного ДТП поліція прокоментувала ситуацію: правоохоронці повідомили, що передали справу у ДБР, оскільки там фігурує народний обранець. 

Читайте також: Від зятя партнера Коломойського до "слуги народу". Хто такий Олександр Трухін, ДТП з яким намагаються зам’яти

Нагадаємо: 

  • За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва, але згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.
  • У розпорядженні "Української правди" є відео ДТП за участю Трухіна, яке намагалися "приховати".
  • У протоколах поліції, зроблених з місця ДТП за участі Трухіна, водієм його автівки значиться інша людина.

Українська правда
Теми: Слуга народуДТПДБР


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Фото, відеоПалав Костел Святого Миколая у Києві: пошкоджено орган

Андрій Шевченко: "Я не хотів йти зі збірної. Хотів продовжити контракт"

"Недоцільно": Росія прокоментувала відмову від спостерігачів ОБСЄ на кордоні

"Помилка": у "профспілках" пояснили рекламу каналу Мураєва на Хрещатику

Одна з областей стрімко наближається до "помаранчевої" зони карантину

10-й день Паралімпіади-2020: у України ще 4 "золота" і рекорд

Усі новини...
Слуга народу
"Слуги" хочуть "морський день" у Верховній Раді
Трухін вперше прокоментував скандальну ДТП: Вдарився головою і знає "замовників"  
Котляр, який відмовився очолити Кривий Ріг, склав повноваження депутата
Останні новини
01:05
Байден наказав розсекретити документи з розслідування подій 11 вересня
00:18
фотоПожежу в Костелі Святого Миколая ліквідували
23:50
В ОП перерахували домовленості, яких досягли в США 
22:39
Фото, відеоПалав Костел Святого Миколая у Києві: пошкоджено орган
22:32
Таліби захопили останню провінцію, яка чинила опір – ЗМІ
21:47
Андрій Шевченко: "Я не хотів йти зі збірної. Хотів продовжити контракт"
21:34
Новини економіки: 5 кроків підвищення пенсій та рекордний врожай зернових
21:20
General Motors тимчасово зупиняє 8 заводів через дефіцит мікросхем
21:08
ФСБ викрала кримського татарина після обшуків – правозахисники
21:00
Новини 3 вересня: вибух ракети, літак із депутатами ОПЗЖ
Усі новини...