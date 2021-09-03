ДТП Трухіна: Бюро розслідувань шукає свідків

Державне бюро розслідувань отримало матеріали резонансного ДТП за участі нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна на Бориспільській трасі та закликає свідків надати інформацію слідчим.

Джерело: ДБР

Дослівно: "2 вересня 2021 року ДБР отримало від Нацполіції матеріали кримінального провадження за фактом резонансного ДТП, що сталося 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі.

За попередньою інформацією, автомобіль, у якому ймовірно перебував нардеп, не дотримавшись безпечної дистанції, в’їхав у інше авто, яке рухалося попереду.

Пошкоджень також зазнав й третій автомобіль. У результаті потрійної аварії постраждали шестеро осіб".

Деталі: Вказано, що наразі у Бюро вже здійснюється розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке відкрила поліція 23 серпня. Слідчі вивчають докази та матеріали, які були зібрані поліцією.

Державне бюро розслідувань закликає свідків ДТП надати інформацію слідчим Бюро.

Що передувало: Через тиждень після скоєння резонансного ДТП поліція прокоментувала ситуацію: правоохоронці повідомили, що передали справу у ДБР, оскільки там фігурує народний обранець.

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