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ДТП Трухіна: Бюро розслідувань шукає свідків

П'ятниця, 3 вересня 2021, 12:42
ДТП Трухіна: Бюро розслідувань шукає свідків

Державне бюро розслідувань отримало матеріали резонансного ДТП за участі нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна  на Бориспільській трасі та закликає свідків надати інформацію слідчим.

Джерело: ДБР

Дослівно: "2 вересня 2021 року ДБР отримало від Нацполіції матеріали кримінального провадження за фактом резонансного ДТП, що сталося 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі.

За попередньою інформацією, автомобіль, у якому ймовірно перебував нардеп, не дотримавшись безпечної дистанції, в’їхав у інше авто, яке рухалося попереду.

Пошкоджень також зазнав й третій автомобіль. У результаті потрійної аварії постраждали шестеро осіб".

Деталі: Вказано, що наразі у Бюро вже здійснюється розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке відкрила поліція 23 серпня. Слідчі вивчають докази та матеріали, які були зібрані поліцією.

Державне бюро розслідувань закликає свідків ДТП надати інформацію слідчим Бюро.

Що передувало: Через тиждень після скоєння резонансного ДТП поліція прокоментувала ситуацію: правоохоронці повідомили, що передали справу у ДБР, оскільки там фігурує народний обранець. 

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Нагадаємо: 

  • За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва, але згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.
  • У розпорядженні "Української правди" є відео ДТП за участю Трухіна, яке намагалися "приховати".
  • У протоколах поліції, зроблених з місця ДТП за участі Трухіна, водієм його автівки значиться інша людина.

Українська правда

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Теми: Слуга народуДТПДБР
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