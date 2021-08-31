Поліція нарешті прокоментувала ДТП Трухіна: передали справу ДБР 

У поліції кажуть, що справу щодо ДТП за участі нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна буде розслідувати Державне бюро розслідувань, оскільки там фігурує народний обранець.

Джерело: Відділ комунікації поліції Києва, речниця ДБР Ольга Чиканова у коментарі УП

Деталі: Через тиждень після скоєння ДТП поліція прокоментувала ситуацію. Там розповіли, що аварія трапилась, оскільки "Ауді" нардепа не дотрималась безпечної дистанції під час руху та в’їхала у "Форд", який рухався попереду. У свою чергу, "Форд" в’їхав в автомобіль "Деу".

У поліції кажуть, що того ж дня відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст 286 Кримінального кодексу України, це – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

На місці ДТП поліцейські та слідчі зафіксували всіх осіб, які їхали у вказаних автівках.

Проте, коли правоохоронці прибували на місце події, то учасники ДТП перебували біля автівок, тож необхідно було достеменно встановити, хто ж саме був за кермом в момент ДТП. Тобто у поліції наразі не кажуть, чи був за кермом саме нардеп Трухін.

Окрім того, поліція опитала учасників події та свідків, вилучила відбитки пальців та інші речові докази.

Також слідчі поліції вже призначили ряд необхідних експертиз, щоб, в тому числі, встановити, з якою швидкістю рухався автомобіль.

Водночас, один із свідків повідомив, що за кермом "Ауді" перебував чоловік, як згодом з’ясувалося – народний депутат України. Проте інші свідки заперечують ці покази.

Зважаючи на участь нардепа у ДТП було змінено підслідність справи.

"Наразі підслідність визначена за Державним бюро розслідування. Всі матеріали, зібрані слідчими поліції, в повному обсязі передані до ДБР", – підсумували в поліції.

У ДБР "Українській правді" повідомили, що ще не отримали матеріали провадження.

Пряма мова Чиканової: "В ДБР бачили в ЗМІ інформацію про те, що Національна поліція направила до Бюро справу про ДТП за участю Народного депутата України. Однак ці документи ще не надійшли до ДБР установленим порядком. Як тільки слідчі отримають і вивчать справу, ми обов’язково повідомимо про це суспільству".

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