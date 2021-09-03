"Свободівець" Іллєнко знову спробує потрапити в Раду
П'ятниця, 3 вересня 2021, 17:40
Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати на виборчому окрузі № 197 у Черкаській області "свободівця" Андрія Іллєнка.
Джерело: засідання ЦВК
Деталі: Іллєнко став першим зареєстрованим кандидатом у цьому окрузі. Його висунула партія ВО "Свобода".
Іллєнко був народним депутатом 7-го і 8-го скликань Верховної Ради. Він є заступником голови ВО "Свобода".
Передісторія:
- 9 квітня ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів на 184 та 197 округах на 31 жовтня.
- 30 березня Верховна Рада позбавила депутатських повноважень"слугу народу" і колишнього шоумена Олександра Скічка та представника групи "За майбутнє" Ігора Колихаєва.
- Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.
- Колихаєв теж пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.
Українська правда