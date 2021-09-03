"Свободівець" Іллєнко знову спробує потрапити в Раду

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати на виборчому окрузі № 197 у Черкаській області "свободівця" Андрія Іллєнка.

Джерело: засідання ЦВК

Деталі: Іллєнко став першим зареєстрованим кандидатом у цьому окрузі. Його висунула партія ВО "Свобода".

Іллєнко був народним депутатом 7-го і 8-го скликань Верховної Ради. Він є заступником голови ВО "Свобода".

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