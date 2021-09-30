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Мера Запоріжжя звільнили з посади

Четвер, 30 вересня 2021, 00:59
Фото: Запорізька мерія

На позачерговій сесії Запорізької міської ради депутати підтримали рішення про припинення повноважень мера Володимира Буряка.

Джерело: Запорізька мерія

Дослівно: "Сьогодні відбулась позачергова сесія Запорізької міської ради. Депутати розглянули рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Володимира Буряка та звільнення його з посади.

Відповідне рішення було винесене на голосування з урахуванням заяви міського голови".

Деталі: Було проведене таємне голосування. Секретар міської ради Анатолій Куртєв оголосив результати голосування. У ньому взяли участь 50 депутатів.

З них підтримали рішення про припинення повноважень міського голови 45, проти голосували 2, утримались 3.

Також депутати підтримали рішення міської ради про покладення повноважень міського голови на секретаря міської ради Анатолія Куртєва.

Він виконуватиме повноваження міського голови до обрання міського голови на позачергових виборах або до відкриття першої сесії міської ради, яка буде обрана на чергових виборах.

Що передувало: Глава Запорізької міської ради Володимир Буряк повідомив про те, що йде з посади.

19 серпня у Запорізькій міській раді в кабінеті мера Володимира Буряка, радників, у райадміністраціях, комунальних закладах провели серію обшуків

Українська правда
Теми: Запоріжжя


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