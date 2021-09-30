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Мэра Запорожья уволили с должности

Четверг, 30 сентября 2021, 00:59
Фото: Запорожская мэрия

На внеочередной сессии Запорожского городского совета депутаты поддержали решение о прекращении полномочий мэра Владимира Буряка.

Источник: Запорожская мэрия

Дословно: "Сегодня состоялась внеочередная сессия Запорожского городского совета. Депутаты рассмотрели решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Владимира Буряка и увольнения его с должности.

Соответствующее решение было вынесено на голосование с учетом заявления городского головы".

Детали: Было проведено тайное голосование. Секретарь городского совета Анатолий Куртев объявил результаты голосования. В нем приняли участие 50 депутатов.

Из них поддержали решение о прекращении полномочий городского головы 45, против голосовали 2, воздержались 3.

Также депутаты поддержали решение городского совета о возложении полномочий городского головы на секретаря городского совета Анатолия Куртева.

Он будет выполнять полномочия городского головы до избрания городского головы на внеочередных выборах или до открытия первой сессии городского совета, которая будет избрана на очередных выборах.

Что предшествовало: Глава Запорожского городского совета Владимир Буряк сообщил о том, что уходит с поста.

19 августа в Запорожском городском совете в кабинете мэра Владимира Буряка, советников, в райадминистрациях, коммунальных заведениях провели серию обысков.

Украинская правда
Темы: Запорожье
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