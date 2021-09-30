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У МОЗ вказали перелік професій, які підлягатимуть обов'язковій вакцинації

Четвер, 30 вересня 2021, 01:54
У МОЗ вказали перелік професій, які підлягатимуть обов'язковій вакцинації
Фото: МОЗ

Згідно з проєктом наказу МОЗ про перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації, роботодавці відсторонюватимуть від роботи нещеплених працівників.

Джерело: hromadske

Пряма мова міністр охорони здоров’я Віктора Ляшка: "Є контролюючий орган, який може приходити на роботу і перевіряти: якщо роботодавець не відсторонив невакциновану людину, то він може нести відповідальність.

Якщо вакцинація обов’язкова, то роботодавець зобов’язаний відсторонити від робочого процесу людину, яка невакцинована".

"Нам важливо, щоб державна інституція продовжувала ефективно виконувати функції держави, а для цього люди мають бути на своїх робочих місцях. У ЗСУ відсоток щеплених понад 90%, у МВС — 87-88%".

Деталі: За словами Ляшка, наразі в проєкті наказу МОЗ щодо обов’язкової вакцинації є лише представники державних інституцій.

Згідно з документом, обов'язкову вакцинацію планують ввести на період дії карантину для:

  • працівників закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних навчальних закладів;
  • працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів;
  • працівників місцевих державних адміністрацій.

Міністр освіти Сергій Шкарлет своєю чергою зазначив, що вакцинація серед освітян (які теж будуть зобов’язані щепитися – ред.) поступово зростає.

"Якщо на понеділок (27 вересня – ред.) у нас було 4 669 шкіл, які не працювали і були не допущені до офлайну, то на сьогодні таких шкіл 2 505 шкіл, які не працюють, бо у них немає 80% вакцинованих людей", — сказав він.

Що стосується медиків, то, за даними міністра охорони здоров’я, понад 80% із них уже вакцинувалися, тому потреби зобов’язувати їх робити щеплення немає.

"Також тут питання в доступності до медичної допомоги — якщо в лікарні медиків будуть відсторонювати від роботи, то хто надасть медичну допомогу? У подальшому для медиків це (обов’язкова вакцинація – ред.) може бути розглянуте, щоби ще збільшити відсоток (вакцинованих – ред.)", — сказав міністр.

Нагадаємо: Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні не забороняють вакцинувати проти коронавірусу підлітків від 12 років, але у пріоритеті – вікова група 60+.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяохорона здоров'якоронавірус
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