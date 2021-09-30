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В Минздраве озвучили перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации

Четверг, 30 сентября 2021, 01:54
В Минздраве озвучили перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации
Фото: МЗ

Согласно с проектом приказа МЗ о перечне профессий, подлежащих обязательной вакцинации, работодатели будут отстранять от работы непривитых работников.

Источник: hromadske

Прямая речь министр здравоохранения Виктора Ляшко: "Есть контролирующий орган, который может приходить на работу и проверять: если работодатель не отстранил невакцинированного человека, то он может нести ответственность.

Если вакцинация обязательна, то работодатель обязан отстранить от рабочего процесса невакцинированного человека".

"Нам важно, чтобы государственная организация продолжала эффективно выполнять функции государства, а для этого люди должны быть на своих рабочих местах. В ВСУ процент привитых более 90%, в МВД – 87-88%".

Детали: По словам Ляшко, сейчас в проекте приказа Минздрава по обязательной вакцинации есть только представители государственных институтов.

Согласно документу, обязательную вакцинацию планируют ввести на период действия карантина для:

  • работников учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессиональной предвысшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений;
  • работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;
  • работников местных государственных администраций.

Министр образования Сергей Шкарлет в свою очередь отметил, что вакцинация среди педагогов (которые тоже будут обязаны прививаться – ред.) постепенно растет.

"Если в понедельник (27 сентября – ред.) у нас было 4669 школ, которые не работали и были не допущены к оффлайну, то сегодня таких школ 2505 школ, которые не работают, потому что у них нет 80% вакцинированных людей", – сказал он.

Что касается медиков, то, по данным министра здравоохранения, более 80% из них уже вакцинировались, поэтому потребности обязывать их делать прививки нет.

"Также здесь вопрос в доступности медицинской помощи – если в больнице медиков будут отстранять от работы, то кто предоставит медицинскую помощь? В дальнейшем для медиков это (обязательная вакцинация – ред.) может быть рассмотрено, чтобы еще увеличить процент (вакцинированных – ред.)", – сказал министр.

Напомним: Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине не запрещают вакцинировать против коронавируса подростков от 12 лет, но в приоритете возрастная группа 60+.

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Темы: вакцинацияздравоохранениекоронавирус
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