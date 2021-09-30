Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

КДБ Білорусі заявив про ліквідацію "екстремістської мережі" серед робітників

Четвер, 30 вересня 2021, 04:47
КДБ Білорусі заявив про ліквідацію екстремістської мережі серед робітників

У Комітеті державної безпеки (КДБ) Білорусі заявили про ліквідацію "організованої екстремістської мережі" "Рабочы Рух".

Джерело: заступник начальника слідчого управління КДБ Костянтин Бичек в ефірі провладного каналу СТВ

Пряма мова: "Комітетом державної безпеки викрито організовану екстремістської мережі "Рабочы Рух".

Встановлено, що представники активу цього руху, які знаходяться в основному за кордоном, здійснювали підбір, психологічну обробку і подальше вербування діючих працівників найбільших білоруських підприємств з числа так званих прихильників змін, що мають доступ до відомостей обмеженого характеру.

Залучення в радикальну діяльність і формування таким чином законспірованої мережі осередків здійснювалося за допомогою спеціально створеного Telegram-каналу і ряду секретних чатів в мережі Інтернет за сприяння та під контролем іноземних спецслужб".

Нагадаємо:

  • Видання Tut.By та його проєкт Zerkalo.io білоруський суд разом визнав "екстремістськими".
  • Міністерство юстиції Білорусі 22 липня ліквідувало 42 громадські організації країни, в тому числі правозахисні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Білорусь
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
Останні новини
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
Усі новини...
Реклама: