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КДБ Білорусі заявив про ліквідацію "екстремістської мережі" серед робітників

Четвер, 30 вересня 2021, 04:47

У Комітеті державної безпеки (КДБ) Білорусі заявили про ліквідацію "організованої екстремістської мережі" "Рабочы Рух".

Джерело: заступник начальника слідчого управління КДБ Костянтин Бичек в ефірі провладного каналу СТВ

Пряма мова: "Комітетом державної безпеки викрито організовану екстремістської мережі "Рабочы Рух".

Встановлено, що представники активу цього руху, які знаходяться в основному за кордоном, здійснювали підбір, психологічну обробку і подальше вербування діючих працівників найбільших білоруських підприємств з числа так званих прихильників змін, що мають доступ до відомостей обмеженого характеру.

Залучення в радикальну діяльність і формування таким чином законспірованої мережі осередків здійснювалося за допомогою спеціально створеного Telegram-каналу і ряду секретних чатів в мережі Інтернет за сприяння та під контролем іноземних спецслужб".

Нагадаємо:

  • Видання Tut.By та його проєкт Zerkalo.io білоруський суд разом визнав "екстремістськими".
  • Міністерство юстиції Білорусі 22 липня ліквідувало 42 громадські організації країни, в тому числі правозахисні.

Теми: Білорусь


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