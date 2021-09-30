КГБ Беларуси заявил о ликвидации "экстремистской сети" среди рабочих
В Комитете государственной безопасности (КГБ) Белоруссии заявили о ликвидации "организованной экстремистской сети" "Рабочы Рух".
Источник: заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире провластного канала СТВ
Прямая речь:"Комитетом государственной безопасности пресечена деятельность организованной экстремистской сети "Рабочы Рух".
Установлено, что находящиеся в основном за рубежом представители актива этого движения осуществляли подборку, психологическую обработку и последующую вербовку действующих работников крупнейших белорусских предприятий из числа так называемых сторонников перемен, имеющих доступ к сведениям ограниченного характера.
Вовлечение в радикальную деятельность и формирование таким образом законспирированной сети ячеек осуществлялось посредством специально созданного Telegram-канала и ряда секретных чатов в сети Интернет при содействии и под контролем иностранных спецслужб".
Напомним:
- Издание Tut.By и его проект Zerkalo.io белорусский суд вместе признал "экстремистскими".
- Министерство юстиции Беларуси 22 июля ликвидировало 42 общественные организации страны, в том числе правозащитные.