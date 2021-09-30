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КГБ Беларуси заявил о ликвидации "экстремистской сети" среди рабочих

Четверг, 30 сентября 2021, 04:47

В Комитете государственной безопасности (КГБ) Белоруссии заявили о ликвидации "организованной экстремистской сети" "Рабочы Рух".

Источник: заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире провластного канала СТВ

Прямая речь:"Комитетом государственной безопасности пресечена деятельность организованной экстремистской сети "Рабочы Рух".

Установлено, что находящиеся в основном за рубежом представители актива этого движения осуществляли подборку, психологическую обработку и последующую вербовку действующих работников крупнейших белорусских предприятий из числа так называемых сторонников перемен, имеющих доступ к сведениям ограниченного характера.

Вовлечение в радикальную деятельность и формирование таким образом законспирированной сети ячеек осуществлялось посредством специально созданного Telegram-канала и ряда секретных чатов в сети Интернет при содействии и под контролем иностранных спецслужб".

Напомним:

  • Издание Tut.By и его проект Zerkalo.io белорусский суд вместе признал "экстремистскими".
  • Министерство юстиции Беларуси 22 июля ликвидировало 42 общественные организации страны, в том числе правозащитные.

Темы: Беларусь
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